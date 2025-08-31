|Kurse + Charts + Realtime
31.08.2025 07:01:06
Ausblick: ITO EN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ITO EN wird am 01.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 43,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,31 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 129,50 Milliarden JPY gegenüber 125,04 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 143,92 JPY, gegenüber 129,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 485,35 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 472,72 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
