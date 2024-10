HP-Aktie klettert: David Einhorn empfiehlt HP-Aktie als billiges KI-Investment

• David Einhorn empfiehlt HP als günstige KI-Investition• HP profitiert von langfristigen Marktentwicklungen• Teure KI-Aktien werden kritisch gesehen

Anlegern, die günstig auf den KI-Zug aufspringen und jenseits von Branchengrössen wie NVIDIA, AMD oder Meta investieren wollen, rät der berühmte Hedgefonds-Investor David Einhorn zu einer Tech-Aktie, die für KI-Investoren bislang eher unter dem Radar läuft.

HP ist billige KI-Aktie

Gegenüber "Bloomberg TV" rät der Gründer von Greenlight Capital dazu, die Aktie des Computerherstellers HP genau unter die Lupe zu nehmen. Seiner Ansicht nach werde HP in den kommenden Jahren wahrscheinlich ein "Wachstum im hohen zweistelligen Bereich" erleben. Der Kurs von HP-Aktien sehe bei etwa dem 10-fachen des Gewinns dabei "sehr vernünftig" aus.

Auch sein eigener Hedgefonds hat den PC-Bauer offenbar im Depot. Greenlight sei eigentlich nicht an den Teilen des Marktes interessiert, in denen die Begeisterung der Anleger am grössten sei. Stattdessen setze sein Fonds auf günstigere Namen, die in Zukunft möglicherweise von KI profitieren könnten. HP sei einer davon. Dabei verwies der Investor auch auf HPs Geschäftsmodell und die Geschäftsaussichten: "PCs müssen regelmässig ausgetauscht werden, da viele nach COVID in den Jahren 2020 und 2021 gekauft wurden, und wir könnten einen besseren Zyklus als normal haben, wenn sich ‚KI-PCs‘ als Realität herausstellen", so Einhorn weiter.

Andere KI-Aktien zu teuer

Andere KI-Aktien, die eine grössere Bedeutung hätten, seien aufgrund ihres hohen Preises unterdessen weniger verlockend. "Ich denke, der Markt als Ganzes ist wirklich ziemlich teuer, wenn man bedenkt, dass wir uns in einer starken Phase des Konjunkturzyklus befinden und wir etwa beim 23-fachen des Gewinns notieren", so der Experte im Bloomberg-Interview. "Als jemand, der tatsächlich sehr darauf achtet, was ich für Dinge bezahle, fällt es mir daher schwer, diesen Dingen nachzujagen."

HP-Aktie bisher mit überschaubarem Kursplus

Die Aktie von HP hat im bisherigen Jahresverlauf 21,20 Prozent zugelegt - damit liegt der Anteilsschein mit dem S&P 500 in etwa auf gleichem Niveau. Verglichen mit KI-Riesen wie NVIDIA oder Meta, die seit Januar 184 Prozent beziehungsweise 60 Prozent zugelegt haben, hat HP aber noch deutliches Nachholpotenzial.

Bei Analysten spiegelt sich diese Einschätzung aber nicht wider. Die HP-Aktie hat auf TipRanks ein durchschnittliches Kursziel von 35,92 US-Dollar und wird damit sogar leicht über dem Wert gehandelt, den Analysten dem Anteilsschein zutrauen.

Dennoch sorgten die Aussagen von Einhorn für gute Laune unter HP-Anlegern: Die HP-Aktie legte am Donnerstag an der NYSE 1,73 Prozent auf 36,45 US-Dollar zu. Am Freitag zieht der Anteilsschein um weitere 1,43 Prozent auf 36,99 Dollar an.



Redaktion finanzen.ch