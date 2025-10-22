Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 14:03:37

Ausblick Galderma: Eine weitere Guidance-Erhöhung ist denkbar

Galderma
Zug (awp) - Beim Dermatologie-Unternehmen Galderma steht einerseits der Hoffnungsträger Nemluvio im Fokus. Bei der Vorlage der Zahlen werden sich Investoren und Analysten aber auch weitere Aussagen zur US-Zollpolitik erhoffen und wie stark diese Galderma beeinflussen könnten.

Galderma präsentiert am Donnerstag, 23. Oktober, die Umsatzzahlen für die ersten neun Monate 2025. Die Gruppe ist Ende März 2024 an die SIX gekommen. Insgesamt acht Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen. 

9M 2025
(in Mio USD)                AWP-Konsens  9M 2024  

Umsatz                         3'693     3'259
- Injectable Aesthetics        1'845     1'698
- Dermatological Skincare      1'062       990
- Therapeutic Dermatology        785       571

Q3 2025
(in Mio USD)                AWP-Konsens  Q3 2024  

Umsatz                         1'245     1'057
- Injectable Aesthetics          605       559
- Dermatological Skincare        343       315
- Therapeutic Dermatology        296       183

Worauf ist zu achten?

Nach wie vor ist nicht ganz klar, wie Galderma von den US-Zöllen beeinflusst wird. Immerhin sind die USA der wichtigste Markt für die Gruppe. Wie CEO Flemming Ørnskov im Gespräch mit AWP im Juli sagte, will das Unternehmen seine Präsenz dort ausbauen. Schon jetzt produziere Galderma viele Produkte für den US-amerikanischen Markt in den USA selber oder in Ländern wie Kanada oder Grossbritannien, die Zoll-Vereinbarungen abgeschlossen haben.

Welche Themen beschäftigen noch?

Mindestens ebenso gespannt wie auf Aussagen zu den US-Zöllen werden die Experten auf die Absatzentwicklung des Hoffnungsträgers Nemluvio warten. Seit seiner Marktzulassung hat sich das Mittel besser als erwartet entwickelt. Einige Analysten halten es durchaus für möglich, dass das bisherige Spitzenumsatz-Ziel von mehr als 2 Milliarden sogar noch erhöht werden könnte.

Was sind die wichtigsten Wachstumstreiber?

Neben Nemluvio dürfte Galderma aber auch mit seinen Schönheitspräparaten weiter gewachsen sein, sind sich Beobachter einig. Sowohl mit den Neuromodulatoren, die etwa zur Anti-Falten-Behandlung eingesetzt werden als auch mit den Hauterneuerern, den Biostimulatoren und den Fillern etwa zum Volumenaufbau dürfte das Zuger Unternehmen weiter steigende Einnahmen verbuchen.

Wie lauten die Ziele des Managements?

Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte Galderma die Umsatzziele für das Gesamtjahr 2025 angehoben. Darin sei der Einfluss der US-Zölle berücksichtigt, hiess es seinerzeit. Damit strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent nach vorher 10 bis 12 Prozent an.

Weitere Erhöhungen möglich?

Im Vorfeld der anstehenden Umsatzzahlen ist bei einigen Analysten zu lesen, dass sie dem Unternehmen durchaus zutrauen, die Guidance erneut anzuheben. So schreibt Jefferies etwa, dass der starke Absatz von Nemluvio gepaart mit einem starken Lauf bei den injizierbaren Schönheitsmitteln durchaus für einen zuversichtlicheren Blick nach vorne sorgen könnten.

Wie steht's um die Aktie?

Die Aktien von Galderma haben seit Jahresbeginn rund 37 Prozent an Wert gewonnen und damit den SPI, der im gleichen Zeitraum um 12 Prozent zulegte, deutlich übertroffen. Seit dem Börsengang im März 2024 haben sich die Titel sogar mehr als verdoppelt.

Website: www.galderma.com

hr/jl/an

Galderma 136.80 -0.44% Galderma

