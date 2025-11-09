Exodus Movemen a Aktie 113747096 / US30209R1068
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Exodus Movement A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Exodus Movement A wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Exodus Movement A 0,030 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 50,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,793 USD aus. Im Vorjahr waren 3,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 127,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 116,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
