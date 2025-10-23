Euronet Worldwide Aktie 602878 / US2987361092
23.10.2025 07:01:06
Ausblick: Euronet Worldwide gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Euronet Worldwide äussert sich am 23.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,61 USD je Aktie gegenüber 3,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,33 Milliarden USD, gegenüber 3,99 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
