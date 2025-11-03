Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Crexendo Aktie

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crexendo
6.50 USD 1.48%
Kaufen Verkaufen

Crexendo lädt am 04.11.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,09 Prozent auf 17,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD im Vergleich zu 0,060 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 67,7 Millionen USD, gegenüber 60,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

