Crexendo Aktie 13027363 / US2265521078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Crexendo lädt am 04.11.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,09 Prozent auf 17,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD im Vergleich zu 0,060 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 67,7 Millionen USD, gegenüber 60,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Crexendo Inc.
|
07:01
|Ausblick: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Crexendo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Crexendo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Crexendo präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Crexendo Inc.
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!