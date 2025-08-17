Ausblick: Blink Charging öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Blink Charging wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,176 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,3 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,658 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 96,8 Millionen USD, gegenüber 126,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch