Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’074 0.6%  SPI 16’769 0.4%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’359 -0.1%  Euro 0.9437 0.2%  EStoxx50 5’449 0.3%  Gold 3’337 0.0%  Bitcoin 94’701 -1.1%  Dollar 0.8068 -0.2%  Öl 66.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Lückenloser Lebenslauf? Laut Investmentlegende Warren Buffett unsinnig
Equal-Weight-ETFs: Wie Anleger Diversifikation und Performance jenseits der "Gigantenmacht" suchen
Im Falle extremer Volatilität: So schützen Handelsunterbrechungen Anleger
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Tesla-Aktie im Blick: Roboterprojekt Optimus kommt wohl mit Verzögerung
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2025 07:01:06

Ausblick: Blink Charging öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Blink Charging
0.94 USD -0.03%
Kaufen Verkaufen

Blink Charging wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,176 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,3 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,658 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 96,8 Millionen USD, gegenüber 126,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch