Ausblick: Bharti Infratel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bharti Infratel wird am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,56 INR. Das entspräche einer Verringerung von 56,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 15,18 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 82,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,47 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,15 INR im Vergleich zu 37,31 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 329,83 Milliarden INR, gegenüber 301,23 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch