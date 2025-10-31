Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9277 0.0%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’012 -0.7%  Bitcoin 87’879 1.3%  Dollar 0.8015 0.0%  Öl 64.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie profitiert: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Chevron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Saint-Gobain-Aktie: Umsatz rückläufig
Was ist Digital Detox und wie geht es?
Suche...
Plus500 Depot

Azad Engineering Aktie 131593618 / INE02IJ01035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 07:01:06

Ausblick: Azad Engineering legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Azad Engineering
1700.35 INR 0.37%
Kaufen Verkaufen

Azad Engineering wird am 01.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,31 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,55 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Azad Engineering nach den Prognosen von 2 Analysten 1,47 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Milliarden INR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,45 INR aus. Im Vorjahr waren 14,66 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 6,04 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 4,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch