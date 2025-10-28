Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Automatic Data Processing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Automatic Data Processing
223.19 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Automatic Data Processing wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,44 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,34 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Automatic Data Processing im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,26 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,93 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,98 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,74 Milliarden USD, gegenüber 20,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

