Almarai Aktie 2255757 / SA000A0ETHT1

06.10.2025 07:01:06

Ausblick: Almarai stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Almarai
50.50 SAR -0.69%
Almarai wird am 07.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,640 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,580 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Almarai 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,43 Milliarden SAR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Almarai 5,21 Milliarden SAR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,48 SAR aus. Im Vorjahr waren 2,34 SAR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 22,16 Milliarden SAR, nachdem im Vorjahr 20,98 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch