05.10.2025 07:01:06
Ausblick: Aehr Test System vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Aehr Test System wird am 06.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,8 Millionen USD – ein Minus von 17,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aehr Test System 13,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,113 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 61,4 Millionen USD, gegenüber 59,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
