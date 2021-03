Auf diese Elektro-Autobauer setzt die UBS beim E-Lkw-Markt

• UBS sieht weltweiten Lkw-Markt vor Disruption• Analysten: Bis 2030 erobern emissionslose Lkw bedeutenden Marktanteil• Tesla, Nikola und Rivian unter den grossen Gewinnern

Elektroautos sind von Deutschlands Strassen bereits nicht mehr wegzudenken. Laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts hatten 2020 rund 13,5 Prozent der neu zugelassenen Autos einen Batterieantrieb unter der Haube. Das entspricht einer kräftigen Steigerung gegenüber den 8,4 Prozent des Vorjahres. Doch der Siegeszug der E-Autos ist noch längst nicht beendet. Wie die Analysten der Schweizer Grossbank UBS laut "MarketWatch" prognostizieren, werden E-Autos bis 2040 ganze 100 Prozent des weltweiten Automarktes durchdrungen haben. Als Top-Verkäufer von Elektroautos werden sich laut den Analysten dabei schon in den kommenden Jahren Volkswagen und Tesla vom Rest der Masse abheben. Beide Autobauer dürften bereits im kommenden Jahr rund 1,2 Millionen Fahrzeuge mit Elektroantrieb ausliefern, so die Experten.

Doch Tesla steht laut den UBS-Analysten nicht nur bei E-Autos an der Spitze, sondern besitzt auch eine sehr gute Ausgangsposition bei der Transformation des globalen Lkw-Marktes. Denn auch hier gehen die Experten laut "MarketWatch" davon aus, dass emissionslose Fahrzeuge die herkömmlichen Trucks in absehbarer Zukunft vollständig ablösen werden. Mit zahlreichen Newcomern und etablierten Firmen, die an Lastkraftwagen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb tüfteln, habe sich die Geschwindigkeit dieser Entwicklung im Vergleich zum Zustand von vor drei Jahren bereits deutlich erhöht, so die UBS-Analysten, die Tesla mit dem Semi Truck im Wettrennen um den emissionslosen Lkw auf einem der vorderen Plätze sehen.

Billionenschwerer Lkw-Markt vor Umwälzung

Den Wert des globalen Lkw-Marktes schätzen die UBS-Experten laut "MarketWatch" auf rund 1,5 Billionen US-Dollar. Fahrzeughersteller, die sich bei der Wende hin zum emissionslosen Truck einen bedeutenden Marktanteil sichern können, dürften daher mit einem ebenfalls bedeutenden Sprung in ihrem Aktienkurs und Unternehmenswert belohnt werden. Hier sieht die UBS jetzt vor allem Chancen für Newcomer im Lkw-Bereich, da die Investmentbank erwartet, dass der Grossteil des Marktes zwischen Trucks mit Elektroantrieb und Trucks mit Wasserstoffantrieb aufgeteilt werden wird. Schon bis 2030 sollen 30 Prozent der Verkäufe von Schwerlast-Trucks in Nordamerika, Europa und China auf emissionslose Fahrzeuge entfallen, prognostiziert die Schweizer Grossbank. Im Mittellast-Bereich sollen es sogar 40 bis 60 Prozent sein. Diese Entwicklung werde durch die weltweiten Regulierungen der zulässigen CO2-Emission sowie die zunehmende Wirtschaftlichkeit der alternativen Antriebe begünstigt. Denn schon 2030 werden Schwerlast-Fahrzeuge mit Elektro- oder Wasserstoff-Antrieben kosteneffektiver sein als Diesel-Trucks, heisst es in der UBS-Studie weiter.

Konventionelle Lkw-Bauer wie Daimler, Volvo, TRATON oder Cummins dürften es daher schwer haben. Laut den Analysten werden sie bis 2030 "zumindest etwas an Marktanteil verlieren". Kampflos aufgeben dürften sie jedoch nicht: Die Experten erwarten von den traditionellen Lastwagenbauern neue Angebote und Partnerschaften, um bei der Transformation des Lkw-Marktes nicht abgehängt zu werden. Die grossen Gewinner werden jedoch andere Unternehmen sein.

Diesen Unternehmen attestiert UBS die grössten Chancen im Rennen um den emissionslosen Lkw

Im Bereich der Schwerlast-Trucks prognostizieren die UBS-Experten eine Dominanz von Tesla, Nikola und HYLIION - sofern diese ihre jeweiligen Visionen umsetzen können. Denn bislang befinden sich viele Technologien der Newcomer noch in der Entwicklung und könnten die Erwartungen somit, etwa bei der Reichweite, noch verfehlen. So befinden sich bei Nikola beispielsweise erst Prototypen der Wasserstoff-Trucks in der Entwicklung und das Unternehmen sah sich jüngst mit Betrugsvorwürfen konfrontiert, was auch die Aktie unter Druck brachte.

Auch der Marktstart für den Tesla Semi verzögerte sich bislang immer wieder. Dennoch glaubt die UBS, dass sich der elektrisch betriebene Tesla Semi Truck bei den Schwerlast-Lkws bis 2025 zu einer "überlegenen Alternative" zum Verbrennungsmotor entwickeln könnte - wenn Teslas Zielvorgaben für bare Münze genommen werden. Laut "MarketWatch" ist für die Analysten allerdings vor allem auch Teslas Vorsprung bei der Batterietechnologie ein "eingebauter Vorteil" gegenüber anderen Unternehmen, die sich für die Batterien auf Dritthersteller verlassen müssen. Dennoch dürften laut den Experten bei den Schwerlast-Trucks nicht alle traditionellen Fahrzeugbauer abgeschrieben werden, da vor allem Toyota und Hyundai durch ihre aktuelle globale Expansion ernstzunehmende Mitbewerber blieben.

Bei den Lkws im Mittellastbereich sehen die UBS-Experten laut "MarketWatch" Rivian, Lion Electric und Chanje als Hauptherausforderer der traditionellen Konzerne an. Das kanadische Unternehmen Lion Electric entwickelt elektrisch angetriebene Schulbusse und Trucks für den urbanen Verkehr, während Chanje mit Sitz in Kalifornien E-Sprinter für die sogenannte letzte Meile in der Logistik konstruiert. Alle drei Unternehmen befinden sich aktuell noch in privater Hand, der E-Van-Hersteller Rivian denkt allerdings bereits über einen Börsengang nach. Für Anleger, die wie die UBS eine grosse Umwälzung auf dem Lkw-Markt erwarten, gibt es also womöglich schon bald eine Investitionsmöglichkeit mehr.

Redaktion finanzen.ch