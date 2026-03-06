AudioEye, Inc. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for AudioEye, Inc. (AEYE):

Earnings: -$1.05 million in Q4 vs. -$1.49 million in the same period last year. EPS: -$0.08 in Q4 vs. -$0.12 in the same period last year. Excluding items, AudioEye, Inc. reported adjusted earnings of $0.22 per share for the period.

Revenue: $10.49 million in Q4 vs. $9.72 million in the same period last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 10.5 M To $ 10.6 M