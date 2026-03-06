AudioEye Aktie 42561228 / US0507342014
|
06.03.2026 03:04:03
AudioEye, Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for AudioEye, Inc. (AEYE):
Earnings: -$1.05 million in Q4 vs. -$1.49 million in the same period last year. EPS: -$0.08 in Q4 vs. -$0.12 in the same period last year. Excluding items, AudioEye, Inc. reported adjusted earnings of $0.22 per share for the period.
Revenue: $10.49 million in Q4 vs. $9.72 million in the same period last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 10.5 M To $ 10.6 M
Nachrichten zu AudioEye Inc Registered Shs
|
04.03.26
|Ausblick: AudioEye legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: AudioEye mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AudioEye Inc Registered Shs
