Top News
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
Continental-Analyse: Bernstein Research stuft Continental-Aktie mit Underperform ein
Musk schiebt Tesla-Aktie mit Aktienkäufen kräftig an
Schweizerische Post-Chef warnt vor Subventionsbedarf bei Rückzug aus Nebengeschäften
Swatch-Aktie gewinnt: Swatch-Chef Hayek will keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA
aTyr Pharma Aktie

ATyr's Phase 3 EFZO-FIT Study Of Efzofitimod In Pulmonary Sarcoidosis Fails

(RTTNews) - aTyr Pharma, Inc. (ATYR) Monday said that its Phase 3 EFZO-FIT study of efzofitimod in patients with pulmonary sarcoidosis, a major form of interstitial lung disease, failed to meet its primary goal.

In the study, the change from baseline in mean daily oral corticosteroid (OCS) dose at week 48, the primary endpoint, was an average of 2.79 mg for 5 mg/kg efzofitimod compared to 3.52 mg for placebo.

At week 48, 52.6% of patients receiving 5.0 mg/kg efzofitimod achieved complete steroid withdrawal, compared with 40.2% of those on placebo.

The company plans to work with the U.S. Food and Drug Administration (FDA) to decide next steps for efzofitimod in pulmonary sarcoidosis.

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:00 UBS Logo UBS KeyInvest: Nach der Sitzung ist vor der Sitzung
09:40 Logo WHS Wochenausblick Börse mit Blick auf DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien heute um 10:30 Uhr
09:21 Marktüberblick: Hannover Rück gesucht
09:13 Gesundheitssektor belastet
12.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

