14.11.2025 10:02:13
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die AT S (AT&S)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die AT S (AT&S)-Aktie bei 36.60 EUR. Bei einem AT S (AT&S)-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 273.224 AT S (AT&S)-Aktien. Die gehaltenen AT S (AT&S)-Aktien wären am 13.11.2025 7’732.24 EUR wert, da der Schlussstand 28.30 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 22.68 Prozent gleich.
Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 1.12 Mrd. Euro beziffert. Das AT S (AT&S)-IPO fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs des AT S (AT&S)-Papiers lag damals bei 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu AT & S (AT&S)
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren zum Wochenschluss leichter. An Asiens Börsen geht es am Freitag teils deutlich nach unten.