In Nordamerika 28.08.2025 11:02:36

Ascom-Aktie stärker: Ascom mit neuer Partnerschaft für KI-gestützte Pflege

Ascom-Aktie stärker: Ascom mit neuer Partnerschaft für KI-gestützte Pflege

Ascom spannt mit AvaSure, einem US-Anbieter von KI-gestützter virtueller Pflege, zusammen.

Ascom
4.12 CHF 9.39%
Kaufen Verkaufen
In diesem Rahmen wurde eine mehrjährige Interoperabilitätspartnerschaft in Nordamerika vereinbart, wie das Medizinal-IT-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Zusammenarbeit soll Krankenhäusern dabei helfen, die Effizienz der Pflegeteams zu verbessern und Kosten zu senken. Zu den KI-gestützten Funktionen von AvaSure gehört zum Beispiel eine Umgebungsüberwachung zur Sturzprävention. Laut der Mitteilung werden die Lösungen weltweit von mehr als 1100 Krankenhäusern genutzt. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte Ascom nicht.

An der SIX gewinnt die Ascom-Aktie am Donnerstag zeitweise 3,82 Prozent auf 4,49 Franken.

ls/cg

Baar (awp)

Bildquelle: Keystone

