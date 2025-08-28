|Kurse + Charts + Realtime
|In Nordamerika
|
28.08.2025 11:02:36
Ascom-Aktie stärker: Ascom mit neuer Partnerschaft für KI-gestützte Pflege
Ascom spannt mit AvaSure, einem US-Anbieter von KI-gestützter virtueller Pflege, zusammen.
Die Zusammenarbeit soll Krankenhäusern dabei helfen, die Effizienz der Pflegeteams zu verbessern und Kosten zu senken. Zu den KI-gestützten Funktionen von AvaSure gehört zum Beispiel eine Umgebungsüberwachung zur Sturzprävention. Laut der Mitteilung werden die Lösungen weltweit von mehr als 1100 Krankenhäusern genutzt. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte Ascom nicht.An der SIX gewinnt die Ascom-Aktie am Donnerstag zeitweise 3,82 Prozent auf 4,49 Franken.
ls/cg
Baar (awp)
Bildquelle: Keystone
