Arbeitslosenzahl im Finanzsektor nach CS-Übernahme gestiegen
Zürich (awp) - Bankangestellte in Zürich haben laut "Le Temps" derzeit Mühe bei der Stellensuche. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 wirke sich weiterhin auf den Arbeitsmarkt aus, hiess es.
Die Zahl der beim Zürcher RAV gemeldeten Arbeitslosen im Finanzsektor sei gestiegen und habe im September 2025 2259 Personen betragen, was fast zehn Prozent aller Arbeitslosen im Kanton ausmache. Bei der Übernahme der Credit Suisse habe die UBS angekündigt, im Rahmen der Integration bis Ende 2026 rund 3000 Stellen in der Schweiz zu streichen.
