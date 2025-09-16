|
16.09.2025 11:12:43
Arbeitskosten im Euroraum steigen im zweiten Quartal um 3,6 Prozent
DOW JONES--Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um nominal 3,6 (Vorquartal: 3,4) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 3,7 (zuvor: 3,5) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 3,4 (3,2) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 4,0 (4,1) Prozent.
In Deutschland stiegen die Arbeitskosten um 3,5 (2,5) Prozent, in Frankreich um 1,4 (2,0) Prozent und in Italien um 3,8 (4,4) Prozent.
September 16, 2025 05:13 ET (09:13 GMT)
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
