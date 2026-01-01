Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.01.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 23,89 SAR zu.

Aramco
23.88 SAR 0.21%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,89 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,92 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,83 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 2'907'224 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 28,35 SAR erreichte der Titel am 13.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 SAR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 418.16 Mrd. SAR – eine Minderung von -10,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 464.63 Mrd. SAR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 10.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 08.03.2027.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,55 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

