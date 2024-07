Apple-Aktie bricht nach positiven Analysten-Prognosen Rekord - Super Micro Computer bald im NASDAQ 100

Börse aktuell - Live Ticker

Während sich der heimische Aktienmarkt am Montag zurückhaltend zeigte, verbuchte der deutsche Leitindex Abschläge. Die US-Börsen verzeichnen am Montag leichte Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es zu Wochenbeginn unterdessen in verschiedene Richtungen.