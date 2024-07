Apple entgeht EU-Strafe - Apple-Aktie dennoch mit leichten Einbussen

Damit würden die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission ausgeräumt, die sich auf die Weigerung von Apple beziehen, Konkurrenten Zugang zu einer Standardtechnologie zu gewähren, die für kontaktlose Zahlungen mit iPhones in Geschäften verwendet wird ("Near-Field-Communication (NFC)" oder "Tap and Go"), wie die Behörde mitteilte.

Die Wettbewerbsbedenken der Kommission betreffen Apple Pay, Apples eigene mobile Geldbörse, mit der iPhone-Nutzer in Geschäften und online mit ihren Geräten bezahlen können. Die iPhones von Apple laufen ausschliesslich mit dem Apple-Betriebssystem iOS . Apple kontrolliert jeden Aspekt seines Ökosystems, einschliesslich der Zugangsbedingungen für Entwickler mobiler Geldbörsen. Die Kommission hatte vorläufig festgestellt, dass Apple über eine beträchtliche Marktmacht auf dem Markt für intelligente Mobilgeräte und eine beherrschende Stellung auf dem Markt für mobile Geldbörsen in Geschäften mit iOS verfügt. Apple habe seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, indem es sich weigerte, konkurrierenden Entwicklern von mobilen Geldbörsen den NFC-Eingang auf iOS zur Verfügung zu stellen.

Apple bot deshalb an, Drittanbietern von Geldbörsen Zugang zum NFC-Eingang von iOS-Geräten kostenlos zu ermöglichen, ohne dass sie Apple Pay oder Apple Wallet verwenden müssen.

Die Apple-Aktie sinkt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 0,11 Prozent auf 232,73 US-Dollar.

BRÜSSEL (Dow Jones)