Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’088 -0.7%  SPI 16’738 -0.9%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’487 -2.3%  Euro 0.9365 -0.2%  EStoxx50 5’291 -1.4%  Gold 3’534 1.6%  Bitcoin 89’501 2.5%  Dollar 0.8044 0.5%  Öl 69.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die sichersten ETFs der Welt im Überblick
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Tesla-Aktie im Fokus: Könnte der E-Auto-Pionier den Markt ins Wanken bringen?
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 23:57:15

Apollo Completes All-Stock Acquisition Of Bridge To Expand Real Estate Equity Platform

(RTTNews) - Apollo Global Management (APO) has finalized its all-stock acquisition of Bridge Investment Group Holdings Inc. (Bridge).

Bridge will operate as a platform company within Apollo's asset management business, maintaining its brand, leadership, investment teams, and capital formation group. The deal provides Apollo with immediate scale in real estate equity while reinforcing its ability to originate opportunities across key growth sectors.

Under the transaction terms, Bridge stockholders and OpCo unitholders will receive 0.07081 Apollo shares for each Bridge share or unit, equivalent to $11.50 per Bridge Class A share. Bridge's common stock has been delisted from the New York Stock Exchange.

David Sambur, Apollo Partner and Co-Head of Equity, said the acquisition significantly enhances Apollo's real estate capabilities by combining Bridge's investment talent, operating expertise, and investor relationships with Apollo's existing platform.

Bob Morse, Bridge Executive Chairman, stated that joining Apollo provides resources and strategic guidance to broaden investment verticals, strengthen capital formation, and create one of the industry's leading real estate investment franchises.

APO currently trades at $134.56 or 1.23% lower on the NYSE.

Nachrichten zu Apollo Global Management LLC (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Apollo Global Management LLC (A)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

02.09.25 Logo WHS Salesforce Aktienanalyse – führender Anbieter von cloudbasierter Software für CRM vor den Zahlen
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 UBS Logo Gold: Kommt der nächste Ausbruch nach oben?
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
02.09.25 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie im Aufwind
02.09.25 Wenig Bewegung zum Wochenauftakt
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’628.82 19.25 BR1SRU
Short 12’877.75 13.78 BWDSCU
Short 13’380.14 8.72 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’088.36 02.09.2025 17:31:15
Long 11’624.21 19.72 S7MBDU
Long 11’340.11 13.48 BRTSZU
Long 10’842.67 8.72 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Helvetia am 02.09.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
TUI-Aktie trotz starker Prognose im Abwärtssog: Gefürchtete Trendwende voraus?
Warum die DroneShield-Aktie trotz Rekordergebnis fällt
Lucid-Aktie mit Verlusten: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
ETF des Monats September 2025
Partners Group-Aktie dennoch in Rot: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In diese Aktien investierte Starinvestor Bill Ackman im zweiten Quartal 2025
Portfolio-Einblick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}