Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.04 Prozent im Minus bei 21’418.80 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.35 Prozent auf 21’138.13 Punkte an der Kurstafel, nach 21’427.94 Punkten am Vortag.

Bei 21’464.56 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 21’138.13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’258.09 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22’175.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 18’546.23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2.11 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin A (+ 3.49 Prozent auf 375.00 USD), Microstrategy (+ 2.99 Prozent auf 411.77 USD), Gilead Sciences (+ 2.69 Prozent auf 105.26 USD), Biogen (+ 1.73 Prozent auf 127.76 USD) und Verisk Analytics A (+ 1.51 Prozent auf 314.25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Lucid (-5.63 Prozent auf 2.68 USD), Enphase Energy (-4.15 Prozent auf 48.31 USD), Arm (-2.74 Prozent auf 132.24 USD), ON Semiconductor (-2.29 Prozent auf 43.89 USD) und Palantir (-2.28 Prozent auf 126.57 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’562’053 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.010 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch