Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.26 Prozent leichter bei 8’775.84 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2.634 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’798.91 Punkten, nach 8’798.91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8’818.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’769.85 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, wurde der FTSE 100 auf 8’772.38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der FTSE 100 mit 8’658.85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’164.12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 6.24 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’544.83 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 2.27 Prozent auf 9.76 GBP), Imperial Brands (+ 1.56 Prozent auf 28.68 GBP), Sage (+ 1.16 Prozent auf 12.65 GBP), Auto Trader Group (+ 1.12 Prozent auf 8.30 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 0.99 Prozent auf 38.05 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Intermediate Capital Group (-3.38 Prozent auf 19.44 GBP), Marks Spencer (-2.44 Prozent auf 3.48 GBP), Experian (-2.23 Prozent auf 37.71 GBP), RS Group (-1.95 Prozent auf 5.77 GBP) und Schroders (-1.91 Prozent auf 3.60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 11’115’803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 185.405 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.20 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

