Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende

Letztendlich sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.50 Prozent auf 23’063.58 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 23’182.02 Zählern und damit 0.008 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23’180.06 Punkte).

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 23’186.36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22’953.85 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 21’626.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 18’276.41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19’822.87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 9.95 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 23’264.45 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 10.99 Prozent auf 3.13 USD), Enphase Energy (+ 7.16 Prozent auf 42.50 USD), Paccar (+ 6.10 Prozent auf 98.58 USD), The Kraft Heinz Company (+ 4.73 Prozent auf 28.78 USD) und Starbucks (+ 4.62 Prozent auf 96.94 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen KLA-Tencor (-4.86 Prozent auf 892.22 USD), AppLovin A (-4.42 Prozent auf 350.00 USD), Axon Enterprise (-4.10 Prozent auf 720.74 USD), Lam Research (-3.98 Prozent auf 97.69 USD) und Micron Technology (-3.54 Prozent auf 109.22 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43’334’613 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.577 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2025 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch