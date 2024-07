AMD-Aktie zieht an: NVIDIA-Konkurrent AMD übernimmt finnisches KI-Labor

• AMD übernimmt KI-Labor Silo AI• Deal-Volumen bei etwa 665 Millionen US-Dollar• Fokus auf End-to-End-KI-Lösungen

Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass er das finnische Unternehmen für künstliche Intelligenz Silo AI übernehmen wird. Die Vereinbarung sei endgültig unterzeichnet worden, heisst es in der entsprechenden Pressemitteilung. In einer Bartransaktion werde AMD rund 665 Millionen US-Dollar für das grösste private KI-Labor in Europa bezahlen, das auf durchgängige KI-gesteuerte Lösungen spezialisiert ist. Silo AI unterstützt seine Kunden, künstliche Intelligenz schnell und einfach in ihre Produkte, Dienstleistungen und Abläufe zu integrieren. Mitgründer und CEO Peter Sarlin werde sein bisheriges Team weiterhin als Teil der AMD Artificial Intelligence Group leiten. Silo AI hat seinen Sitz in Helsinki, Finnland, sowie Niederlassungen in Europa und Nordamerika. "Bei Silo AI war es von Anfang an unsere Mission, ein KI-Vorzeigeunternehmen aufzubauen. Die heutige Ankündigung ist ein logischer nächster Schritt in diesem Bestreben, da wir uns mit AMD zusammenschliessen, um die Zukunft des KI-Computings zu gestalten. Wir haben eine lange Tradition darin, erfolgreiche KI-Produkte zu entwickeln und unseren Kunden Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns darauf, Teil von AMD zu werden, um unseren Einfluss weiter zu vergrössern und Unternehmenslösungen und KI-Modelle zu entwickeln, die die komplexesten Herausforderungen bei der Bereitstellung von KI im heutigen Massstab bewältigen", wird Sarlin wiedergegeben.

Strategische Ausrichtung

AMD fokussiere sich darauf, "End-to-End-KI-Lösungen auf der Grundlage offener Standards und in enger Partnerschaft mit dem globalen KI-Ökosystem bereitzustellen", betont das Unternehmen. So wolle das Unternehmen auch den Rückstand zu Konkurrent NVIDIA verringern. "KI ist unsere oberste Priorität", hatte AMD-Chefin Lisa Su kürzlich betont. "Wir stehen noch ganz am Anfang der KI-Revolution. Mein Ziel ist, dass wir diese Revolution anführen", sagte sie im Interview mit dem Handelsblatt.

"Unternehmen in allen Branchen suchen nach schnellen und effektiven Möglichkeiten, KI-Lösungen für ihre individuellen Geschäftsanforderungen zu entwickeln und einzusetzen. Das Team von Silo AI aus vertrauenswürdigen KI-Experten und bewährter Erfahrung in der Entwicklung führender KI-Modelle und -Lösungen, einschliesslich hochmoderner LLMs auf AMD-Plattformen, wird unsere KI-Strategie weiter beschleunigen und den Ausbau und die schnelle Implementierung von KI-Lösungen für unsere globalen Kunden vorantreiben", wird Vamsi Boppana, Senior Vice President der Artificial Intelligence Group bei AMD, in der Pressemeldung zitiert.

Reihe von Übernahmen

Silo AI ist jedoch nicht das erste und einzige Unternehmen, das AMD übernimmt, um seine KI-Strategie weiterzuverfolgen. In den vergangenen 12 Monaten habe der Halbleiterhersteller mehr als 125 Millionen US-Dollar in ein Dutzend KI-Unternehmen investiert sowie Mipsology und Nod.ai übernommen, heisst es in der Mitteilung.

AMD-Aktie profitiert von Übernahme

Anleger reagierten erfreut auf die Übernahmeneuigkeiten. An der NASDAQ verteuerte sich die AMD-Aktie am Mittwoch zeitweise um 5,75 Prozent bis auf 187,28 US-Dollar, bevor sie letztendlich noch 3,87 Prozent stärker bei 183,96 US-Dollar aus dem Handel ging. Nachbörslich ebbte die Euphorie dann etwas ab, zuletzt zeigte sich das Papier 0,21 Prozent schwächer bei 183,57 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch