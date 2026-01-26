Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Amcor Aktie 152370140 / JE00BV7DQ550

26.01.2026 10:37:00

Amcor-Aktie im Fokus: Verlässliche Ausschüttungen, wenig Kurstreiber

Amcor plc ist ein hierzulande wenig bekannter Aktienwert, der jüngst insbesondere in den sozialen Medien aber Kultstatus erreicht hat. Was steckt dahinter?

Amcor
34.53 CHF 1.48%
• Amcor überzeugt mit stabiler Dividende
• Social-Media-Aufmerksamkeit steht in keinem Verhältnis zur Kursentwicklung
• Fundamental solide, aber begrenzte Fantasie für einen nachhaltigen Aktien-Hype

Amcor plc ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, speziell für Lebensmittel, Getränke, Pharma und andere Sektoren. Das Unternehmen mit operativem Hauptquartier in Zürich hat an der US-Börse NYSE eine Marktkapitalisierung von rund 20,4 Milliarden US-Dollar und wird darüber hinaus auch an anderen Aktienplätzen gehandelt.

Am Freitag hatte die Aktie an der NYSE 3,53 Prozent höher bei 44,28 US-Dollar geschlossen, vorbörslich geht es am Montag weitere 0,50 Prozent auf 44,50 US-Dollar nach oben.

Was steckt hinter Amcor plc?

Amcor produziert flexible und starre Verpackungen, mit Fokus auf nachhaltige Lösungen wie recycelbare Materialien und CO2-Reduktion. Es erzielt stabile Cashflows durch diversifizierte Umsätze in Food, Pharma und Rigid Packaging, trotz Herausforderungen wie schwacher Nachfrage in Nordamerika. Das Unternehmen verfolgt Wachstum via Innovationen, Akquisitionen und Effizienzprogrammen.

Amcor überzeugt als Dividendenstar

Amcor zeigt gute finanzielle Gesundheit, mit einer Dividendenrendite von ca. 5,47 Prozent und sechs Jahren steigender Ausschüttungen. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026, das Ende September zu Ende gegangen war, erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,745 Milliarden US-Dollar - 68 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zudem schloss das Unternehmen die Fusion mit Berry Global ab.

Das Nettoergebnis war zeitgleich von 191 Millionen US-Dollar auf 262 Millionen US-Dollar gestiegen. Besonders positiv nahmen Anleger die Erhöhung der Quartalsdividende auf 13,0 Cent je Aktie auf. Zudem wurde der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt, hier peilt Amcor einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 80 und 83 Cent an, ein währungsbereinigtes Wachstum von 12 bis 17 Prozent und einen freien Cashflow von 1,8 bis 1,9 Milliarden US-Dollar.

Aktienhype in den sozialen Netzwerken

Seit Anfang 2026 boomt Amcor in Social Media wie TikTok, YouTube und Foren als "defensiver Dividendenwert" - stabil, langweilig, aber cashstark inmitten volatiler Märkte. Fernab vom Hype um künstliche Intelligenz, Quantencomputing & Co. sehen Befürworter insbesondere im Trend zu nachhaltigen Verpackungen eine steigende Attraktivität der Aktie.

Doch am Markt kommt der Hype aus TikTok & Co. bislang eher verhalten an: Seit Jahresstart hat die Amcor-Aktie an der NYSE moderate 6,19 Prozent zugelegt, von einem "Meme"-Status, den einige dem eher bodenständigen Verpackungsunternehmen zuschreiben wollen, bleibt der Anteilsschein bislang weit entfernt. Auch die hohe Dividendenrendite sowie die stabilen Einnahmen aus dem laufenden Geschäft reichen bislang nicht aus, um einen Hype um die Aktie zu entfachen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Zwischentief nach Options-Freigabe: Was bedeutet das für die DroneShield-Aktie?

Bildquelle: Golden Dayz / Shutterstock.com

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:41 Marktüberblick: Yen wertet auf – Gold erstmals über 5.000 USD
09:35 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
09:29 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
08:56 Erholung bereits wieder verpufft
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

