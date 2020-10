Amazons Schnäppchentage: Termin für Prime Day angekündigt

Für Amazon-Kunden ist es das Ereignis des Jahres: Das Schnäppchen-Event Amazon Prime Day. 2020 hat Corona den Zeitplan des US-Handelsgiganten kräftig durcheinander gewirbelt, doch nun steht der Termin fest. Und Amazon will Kunden mit einem Trick dazu verleiten, Umsätze zu generieren.

• Amazon Prime Day am 13. und 14. Oktober• Amazon verspricht zahlreiche Schnäppchen und Deals• Gutscheine sollen Verkäufe bei kleineren und mittleren Unternehmen ankurbeln

Seit 2015 findet der Prime Day von Amazon im Hochsommer statt. Doch statt bis Juli mussten sich Kunden nun bis in den Herbst hinein gedulden: Das Shopping-Event, mit dem Amazon Rekordumsätze erzielt, findet 2020 erst im Oktober statt.

48 Stunden Prime Deals

Die Rabattschlacht wird in diesem Jahr am 13. und 14. Oktober stattfinden und läuft damit über satte 48 Stunden. Wie üblich richten sich die Schnäppchentage ausschliesslich an Abonnenten des Amazon Prime-Dienstes. Wer kein Prime-Mitglied ist, aber dennoch die Vorteile der Mitgliedschaft nutzen möchte, kann eine kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft abschliessen.

Wer seine Mitgliedschaft danach nicht kündigt, zahlt monatlich 7,99 Euro, der Jahresmitgliedsbeitrag liegt bei 69 Euro. Dafür bekommen Amazon Prime-Kunden unter anderem Zugang zu Prime Video, der Film- und Serienstreaming-Plattform von Amazon und Prime Music, wo Kunden Streamingzugriff auf bis zu zwei Millionen Songs haben. Zudem beinhaltet die Mitgliedschaft kostenlosen Premiumversand und eine Reihe weiterer Vorteile.

Der Amazon Prime Day gilt jedes Jahr als gigantische Mitgliedswerbeaktion. Auch 2020 hofft der US-Konzernriese wieder auf zahlreiche neue Prime-Mitglieder und lockt Neu- und bestehende Prime-Kunden mit tausenden Blitzangeboten und speziellen Tagesdeals.

Amazon verschenkt 10-Euro-Gutscheine

2020 hat Amazon am Prime Day noch ein zusätzliches Goodie im Gepäck: Das Unternehmen verschenkt Gutscheine im Wert von 10 Euro, die allerdings an Bedingungen geknüpft sind.

Der Gutschein gilt ausschliesslich für Kunden, die zwischen dem 28. September und dem 12. Oktober, also einen Tag vor dem offiziellen Start des Shopping Events, für mindestens 10 Euro bei kleinen oder mittleren Unternehmen, die ihre Produkte über die Amazon-Plattform anbieten, einkaufen. Welche Unternehmen an der Aktion teilnehmen, hat der US-Konzern unter amazon.de/storefronts aufgelistet.

Eingelöst werden kann der Gutschein dann bis zum Ende des Amazon Prime Day. Jeder Kunde kann an der Aktion nur ein Mal teilnehmen.

Wird der Prime Day trotz Corona wieder ein Riesenerfolg?

Amazon hat bislang 2020 ein überaus erfolgreiches Jahr verzeichnet. Das Handelssegment des Online-Riesen gilt als Profiteur der Corona-Krise, während viele Menschen weltweit infolge der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu Hause blieben und zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte schliessen mussten, verzeichnete Amazon eine starke Nachfrage.

Ob der Prime Day 2020 angesichts der weiter unsicheren Wirtschaftslage den Erfolg des Jahres 2019 übertreffen kann, bleibt abzuwarten. Im Vorjahr hatte Amazon bei seinem Shopping Event einen Rekordumsatz erwirtschaftet.



Redaktion finanzen.ch