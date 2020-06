Amazon verschiebt Prime Day in den September: Ersatz-Event Ende Juni geplant

Der Handelsgigant Amazon plant offenbar eine grosse Aktion, um den Fashion-Verkauf auf der Plattform anzukurbeln.

• Schon Ende des Monats könnte ein Fashion-Sale-Event bei Amazon anstehen• Volle Lager sollen geleert werden• Ersatz für den verschobenen Prime Day

Noch in diesem Monat können Fashion-Fans offenbar auf ein grosses Shopping-Event beim Einzelhandelsriesen Amazon hoffen.

Sommerschlussverkauf am 22. Juni

Am 22. Juni soll es eine Art "Sommerschlussverkauf" geben. Das berichtet CNBC unter Berufung auf ein Dokument, in dem der Unternehmensriese die Aktion seinen Verkäufern angekündigt hat. Ein Sprecher habe die Pläne inzwischen bestätigt und betont, es werde Angebote "sowohl von etablierten als auch von kleineren Modemarken" geben. "Der Big Style Sale soll noch in diesem Monat stattfinden und saisonabhängige Deals sowohl von etablierten als auch von kleineren Modemarken beinhalten", zitiert CNBC den Firmensprecher. "Wir freuen uns, Marken bei dieser Veranstaltung dabei zu unterstützen, sich mit unserem riesigen globalen Kundenstamm zu verbinden."

Damit will Amazon den Ausnahmezustand, der während der Corona-Pandemie herrschte, als das Unternehmen Produktpriorisierungen vornahm und die Lieferzeiten entgegen dem eigenen Anspruch teils deutlich länger ausfielen, beenden und wieder zum Normalzustand zurückfinden.

Während der Krise waren die Lager vieler Verkäufer voll geblieben, auch weil viele Käufer sich in Sachen Mode in Kaufzurückhaltung übten, während die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft und den eigenen Geldbeutel wenig absehbar waren und zudem die Tendenz, die Häuser und Wohnungen zu wenig wie möglich zu verlassen, den Bedarf an neuen Kleidungsstücken geschmälert hatte.

Zehntägiges Event als Ersatz für den Prime Day

Das "Fashion Summer Sale Event" soll voraussichtlich zwischen sieben und zehn Tagen dauern, teilnehmen können Amazon-Verkäufer nur auf Einladung. "Wir veranstalten das grösste Summer Sale-Event, um die Aufregung zu steigern und den Verkauf anzukurbeln", heisst es in der Mitteilung. "Um die Kundenbindung zu fördern, bitten wir Sie um Ihre Teilnahme."

Unklar ist, welche Kundengruppe Amazon mit dem Summer Sale-Event anspricht und ob nur Amazon-Prime-Nutzer in den Genuss des Sommerschlussverkaufs auf der Plattform kommen werden. Denn in den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen regelmässig im Juli seinen Prime Day stattfinden lassen, der - bedingt durch die aktuelle Lage - aber inzwischen in den September verschoben wurde.



Redaktion finanzen.ch