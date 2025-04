Amazon-Aktie im Fokus: Neues "Buy for me"-Feature ermöglicht Einkäufe ausserhalb der Plattform

• Einführung der Funktion "Buy for Me" für US-Kunden• Artikel von Drittanbieter-Websites• KI-unterstützter Kaufprozess

Funktionsweise von "Buy for Me"

Ziel der neuen Funktion ist es, Amazon-Kunden den Erwerb von Produkten externer Marken-Webseiten zu ermöglichen - ohne die Amazon-App zu verlassen. "Wir testen, wie wir mehr Auswahl und Marken in unsere Suchergebnisse bringen können, um Kunden zu helfen, noch mehr von dem zu finden, was sie wollen, und unser Einkaufserlebnis für Kunden weiter zu verbessern", sagte Rajiv Mehta, VP of Search and Conversational Shopping bei Amazon.

Bei der Suche nach bestimmten Produkten werden entsprechend den üblichen Ergebnissen auch Artikel von Drittanbieter-Webseiten unter der Rubrik "Shop brand sites directly" angezeigt. Bei unterstützten Produkten erscheint ein "Buy for Me"-Button. Durch Antippen des Buttons wird der Kaufprozess gestartet, wobei Amazon im Namen des Kunden den Kauf auf der externen Webseite abschliesst und somit als eine Art Zwischenhändler fungiert. Der Kunde bestätigt zuvor die Bestelldetails wie Lieferadresse und Zahlungsmethode innerhalb der Amazon-App.

Das Ganze basiert auf einer Künstlichen Intelligenz, die über Amazon Bedrock läuft. Dieser vollständig verwaltete Service bietet laut Amazon eine Auswahl an hochleistungsfähigen Basismodellen. Dabei unterstützen Claude-Modelle von Amazon Nova und Anthropic die agentischen Fähigkeiten der App, um Aktionen innerhalb des Browsers auszuführen und den Kaufprozess zu automatisieren.

Vorteile für Kunden

Kunden können durch die neue Funktion auf eine Vielzahl von Produkten diverser Marken zugreifen und müssen sich dafür nur bei einer einzigen Plattform anmelden. Damit wird der Einkaufsprozess erheblich vereinfacht. Erhältlich ist die Beta-Version der Funktion derzeit in der Amazon Shopping-App auf iOS und Android für eine Teilmenge der US-Kunden.

Datenschutz und Sicherheit

Amazon betont, dass bei der Nutzung von "Buy for Me" eine sichere und verschlüsselte Übermittlung der Kundendaten an Dritte erfolgt. Darüber hinaus habe Amazon keinen Zugriff auf frühere oder separate Bestellungen, die auf den Webseiten von Drittanbietern getätigt wurden. Lieferung, Rückgabe, Umtausch und Kundenservice werde vom Drittanbieter verwaltet.

Doch nicht alle sind von Amazons Bestrebungen überzeugt. Scot Wingo, Mitbegründer und CEO des E-Commcerce-Startups ReFiBuy, bezeichnet die Initiative gegenüber Forbes als "verrückt". Amazon habe sich ihm zufolge in den letzten 31 Jahren eine "Festung" aufgebaut, einen sorgfältig konstruierten Garten, der die Kunden innerhalb des eigenen Ökosystems halten soll. Ob sich die Funktion global durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch