Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’602 -0.3%  SPI 17’324 -0.2%  Dow 46’191 0.5%  DAX 24’129 1.3%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’650 0.8%  Gold 4’255 0.1%  Bitcoin 87’820 1.9%  Dollar 0.7926 0.0%  Öl 60.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TKMS-Aktie feiert starken Börsengang: Erstkurs der thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen
European Lithium ordnet Optionsstruktur neu - Aktie verliert fast 30 Prozent
Knorr-Bremse-Aktie fester: Übernahme von Nfz-Spezialist Travis
Aktien von Kering und L'Oréal-Aktie steigen: Kauf von Kering-Schönheitssparte
Aktien von Telefonica und United Internet: Unternehmen will Verhältnis verbessern
Suche...

Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gespräche 20.10.2025 12:54:00

Aktien von Telefonica und United Internet: Unternehmen will Verhältnis verbessern

Aktien von Telefonica und United Internet: Unternehmen will Verhältnis verbessern

Der spanische Telefonkonzern Telefonica will laut einem Pressebericht sein angespanntes Verhältnis zu seinem deutschen Rivalen 1&1 verbessern und führt dahingehend Gespräche.

Telefonica
4.14 CHF 3.47%
Kaufen Verkaufen
Konkret gehe es um eine mögliche Kooperation der ehemaligen Netzpartner Telefonica Deutschland und 1&1, schrieb das "Handelsblatt" ("HB"/Montag) unter Berufung auf drei mit den Vorgängen vertraute Personen. In Madrid werde langfristig auch eine Übernahme erwogen, zitierte das Blatt zwei Insider. Die Aktienkurse von 1&1 und dessen Mutterkonzern United Internet zogen am Morgen deutlich an.

Das United-Internet-Papier gewinnt im XETRA-Handel gut sieben Prozent auf 28,80 Euro; der 1&1-Schein legt sogar um mehr als sieben Prozent auf 21,50 Euro zu. Die Papiere von United Internet haben im laufenden Jahr nun rund 80 Prozent gewonnen und liegen damit wieder auf dem Niveau von Mitte 2022. Die Aktien von 1&1 pendeln seit einigen Monaten um den Wert von 20 Euro. Das Handelsvolumen ist gering, da 86 Prozent der Anteile in den Händen von United Internet liegen. Allerdings hat ihr Kurs seit dem Jahreswechsel um rund zwei Drittel zugelegt.

1&1 baut derzeit zwar ein eigenes Mobilfunknetz auf, kommt dabei aber nur schwerlich voran und muss für seine 12,4 Millionen Mobilfunkkunden Leitungskapazitäten bei anderen Netzanbietern anmieten. Lange Jahre war das Telefonica Deutschland unter dem noch amtierenden Chef Markus Haas. Vor zwei Jahren wechselte United-Internet-Chef und -Grossaktionär Ralph Dommermuth aber die Pferde und wechselte zu Vodafone. Der Schritt ging nicht ohne Reibereien ab. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Haas beim Münchner O2-Netzbetreiber gehen muss; damit öffnet sich offenbar eine Tür für einen Neuanfang der Beziehungen.

Die Gespräche zwischen den Unternehmen befänden sich in einem frühen Stadium, berichtete die Zeitung weiter. Ein Scheitern der Pläne werde nicht ausgeschlossen. Ein Sprecher von United Internet wollte sich im "Handelsblatt" nicht zu Gesprächen mit Telefonica äussern. Der Aufbau eines eigenen Netzes von 1&1 komme aber voran. Telefonica wollte sich dem Bericht zufolge zu den Informationen nicht äussern.

1&1 hadert mit den hohen Kosten des Netzaufbaus. Telefonica verliert in Deutschland mit dem Abwandern von 1&1 zu Vodafone an Boden und hat Mühe, sein eigenes Netz auszulasten. Die Branche kämpft daher mit hohem Wettbewerb, laut der Deutsche-Telekom-Chef Tim Höttges ging etwa vor allem Vodafone jüngst aggressiv im Breitbandmarkt auf Kundenfang. Ein Zusammengehen von 1&1 mit Telefonica Deutschland dürfte aber das Kartellamt auf den Plan rufen, wenn die Zahl der Wettbewerber im Markt wieder von vier auf drei sinken könnte.

/men/stw/jha/

DÜSSELDORF (awp international)

Weitere Links:

Experten sehen bei United Internet-Aktie Potenzial

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Telefonica S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.06.24 Telefonica Sell Deutsche Bank AG
13.06.24 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.11.23 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.10.23 Telefonica Underweight JP Morgan Chase & Co.