Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - SMI wieder im Aufwärtstrend

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen fester gesehen. Händler verweisen in die USA, wo am Vortag vor allem der Leitindex Dow Jones nach Europa-Schluss dank Zinssenkungshoffnungen noch einmal deutlich angezogen hat. Grund dafür war ein unerwartet schlechter Bericht der privaten Arbeitsagentur ADP. Dies habe die Erwartungen einer Zinssenkung verstärkt, wobei es auch zu einer Umschichtung in defensive und Finanzwerte gekommen sei. Auch Bankaktien hätten davon profitiert, denn tiefere Zinsen bedeuteten auch niedrigere Kapitalkosten und eine robustere Kreditnachfrage.

Am Nachmittag gibt es mit den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenunterstützung weitere Angaben zum US-Arbeitsmarkt und morgen Freitag stehen mit den PCE-Daten weitere wichtige Daten auf der Agenda, bevor dann die Augen der Marktteilnehmer voll auf die Zinsentscheidung des Fed am kommenden Mittwoch gerichtet werden. Die PCE-Daten könnten dabei den Weg für weitere Zinssenkungen über den Dezember hinaus ebnen. "Angesichts des derzeitigen Tempos der wirtschaftlichen Verschlechterung dürfte das Fed kaum eine andere Wahl haben, als weitere Zinssenkungen vorzunehmen", kommentiert die Onlinebank Swissquote. Hierzulande stehen heute die Seco-Arbeitsmarktdaten sowie der Einkaufsmanagerindex für November an. Letzterer gibt Auskunft über die Stimmung bei den Schweizer Industrieunternehmen, die sich mit der Zolleinigung mit den USA verbessert haben dürfte.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 12'910,00 Punkten, wobei 19 der 20 Werte höher gestellt werden. Am deutlichsten legen Amrize (+1,2%) zu. Ein Händler vermutet als Grund einen positiven Analystenkommentar.

Hinter dem Kursplus bei Richemont (+0,6% auf 174,50 Fr.) dürfte HSBC stehen. Die Bank HSBC hat laut Händlern das Kursziel für den Luxusgüterwerte auf 220 von 205 Franken erhöht.

Auf den hinteren Reihen stechen Leonteq (-7,6%) negativ hervor. Die Derivate-Boutique erwartet für das laufende Jahr laut dem heute veröffentlichten Business-Update einen bereinigten Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich.

Weiter nach oben gehen dürfte es mit den Aktien von Cosmo (+1,3%). Der Titel war am Mittwoch um fast ein Fünftel gestiegen. Grund dafür waren "bahnbrechende Ergebnisse" aus zwei zulassungsrelevanten Studien für das Mittel Clascoteron zur Behandlung von männlichem Haarausfall.

