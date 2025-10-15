Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’195 1.3%  Bitcoin 89’710 -1.1%  Dollar 1 -0.2%  Öl 62.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
u-blox-Aktie im Fokus: Übernahme kommt voran - Käufer erfüllt Bedingungen
DroneShield präsentiert neue Softwareplattform - Aktie nach Rally dennoch unter Druck
Darum gibt der Dollar zum Franken und Euro nach
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
Goldpreis: Gold-Future überwindet Marke von 4.200 Dollar
Suche...
200.- Saxo-Deal

SMI 998089 / CH0009980894

12’434.81
Pkt
-49.99
Pkt
-0.40 %
14.10.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

15.10.2025 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktgewinne erwartet - Richemont sehr stark

Zürich (awp) - Zur Wochenmitte deuten die vorbörslichen Indikationen auf eine höhere Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt hin. Damit würde er sich von den zuletzt eher schwachen Tagen erholen. Die Vorgaben aus Übersee werden im Handel derweil als gemischt eingeschätzt: Die Wall Street schloss nach einem turbulenten Tag uneinheitlich, in Asien überwiegen dagegen am Mittwoch die Kursgewinne. Vor allem die Eskalation in den chinesisch-amerikanischen Handelsbeziehungen halte die Märkte aktuell auf Trab und sorge für eine erhöhte Volatilität, heisst es.

Derweil gab der US-Notenbank-Chef Jerome Powell während einer Rede am Dienstag zwar keine konkreten Hinweise auf eine Zinssenkung, aber seine Äusserungen zur Schwäche des Arbeitsmarktes deuten laut Händlern darauf hin, dass eine Lockerung - wie von den Finanzmärkten erwartet - fest auf der Tagesordnung steht. An der Unternehmensfront bleibt es zur Wochenmitte eher ruhig, bevor am (morgigen) Donnerstag dann Schwergewichte wie Nestlé und ABB ins Rampenlicht rückt.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 8.20 Uhr 0,67 Prozent höher auf 12'521,00 Punkten. Alle 20 SMI-Titel werden höher gestellt.

Vor allem Richemont (+5,0%) stechen dabei mit deutlichen Avancen ins Auge, und auch Branchenkollege Swatch (+4,5%) zieht kräftig an. Die beiden profitieren von den Zahlen des französischen Luxuskonzerns LVMH, der im dritten Quartal nach einem schwachen ersten Halbjahr wieder Tritt gefasst hat. Dabei konnte der Konzern den Umsatz leicht erhöhen, während Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Techwerte wie VAT, Logitech und in den hinteren Reihen AMS Osram, Inficon und Comet ziehen vorbörslich mit Kursgewinnen von bis zu 2,4 Prozent kräftig an. Hier wiederum werden die Zahlen von ASML als Stütze genannt. Der Chipausrüster hat seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigt und erwartet ein starkes viertes Quartal. Er setzt dabei auf Künstliche Intelligenz (KI) als Wachstumstreiber.

Zahlen wiederum hat vorbörslich Sulzer (-1,6%) vorgelegt. Der Industriekonzern hat in den ersten neun Monaten 2025 etwas weniger Aufträge hereingeholt als im Vorjahr.

hr/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

08:30 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Logo WHS Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’967.42 19.45 BA5S0U
Short 13’250.64 13.38 BTTSBU
Short 13’717.27 8.89 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’430.72 14.10.2025 17:30:00
Long 11’895.60 18.44 SETB4U
Long 11’659.76 13.68 SSTBSU
Long 11’140.34 8.74 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend tiefer
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kurseinbussen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’430.72 -0.43%
SPI 17’147.46 -0.43%
SLI 2’017.66 -0.38%

finanzen.net News

Datum Titel
08:36 Goldpreis steigt dritten Handelstag in Folge auf Rekordhoch
08:32 Autokonzern Stellantis will 13 Milliarden Dollar in USA investieren
08:27 Aktien Frankfurt Ausblick: Auf und Ab im Dax geht mit moderaten Gewinnen weiter
08:07 ROUNDUP 3: Hamas übergibt weitere Geisel-Leichen - Israel macht Druck
07:50 Chipsausrüster ASML bestätigt Ausblick - zurückhaltend für 2026
07:35 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:35 WDH/DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen
07:34 ROUNDUP: Nato berät nach Luftraumverletzung über bessere Abschreckung
07:20 DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen
07:04 ROUNDUP 2: Hamas übergibt weitere Geisel-Leichen - Israel macht Druck