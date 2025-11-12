Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’284 0.7%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9242 -0.3%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’195 1.7%  Bitcoin 81’127 -1.5%  Dollar 0.7970 -0.4%  Öl 62.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahlen am Flughafen ziehen kräftig an
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’085.94 Pkt
16.22 Pkt
0.78 %
17:30:54
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.11.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: SMI erreicht höchsten Stand seit Zollschock im April

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Gewinnserie am Mittwoch den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Die Hoffnung auf einen Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA sowie der Optimismus für eine Ende des US-Regierungsstillstands trieben den SMI zeitweise über die Marke von 12'800 Punkten - und damit auf den höchsten Stand seit dem Kurssturz durch den Liberation Day Anfang April.

Der Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA könnte gemäss den Hoffnungen möglicherweise innert weniger Tage abgeschlossen werden. Das sich abzeichnende Ende des Shutdowns in den USA sorgt derweil weltweit für eine gute Stimmung an den Finanzmärkten und treibt laut Händlern nicht zuletzt die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen. In Washington wurde für den Mittwochabend (Ortszeit) die Abstimmung des Repräsentantenhauses über den Übergangshaushalt erwartet. Danach muss noch US-Präsident Donald Trump zustimmen, damit die Behörden ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

Der Leitindex SMI schloss um 0,72 Prozent höher auf 12'793,74 Punkten, nachdem es am Vortag um fast 2,0 Prozent und am Montag um knapp 1,3 Prozent aufwärts gegangen war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückte um 0,78 Prozent auf 2085,94 Punkte vor und der breite SPI um 0,71 Prozent auf 17'627,02. Im SLI waren bei nur 4 Verlierern die Gewinner klar in der Überzahl.

An der Indexspitze kletterten Alcon (+3,8%) deutlich nach oben. Der Augenheil-Konzern hatte mit den am Vorabend nachbörslich publizierten Ergebnissen zum dritten Quartal die Erwartungen erfüllt. Vor allem aber blieb die befürchtete erneute Senkung der Jahresprognose aus, was am Markt für spürbare Erleichterung sorgte.

Auch andere Titel aus dem Gesundheitssektor legten weiter zu. Sandoz (+1,1%) vermarktet künftig für EirGenix das Brustkrebs-Generikum Pertuzumab. Aber auch Sonova (+1,6%) waren vor der Zahlenvorlage am Freitag gefragt und Straumann (+1,1%) gehörten ebenfalls zu den Gewinnern.

Für Richemont (+1,8%) ging es weiter nach oben. Bereits am Vortag hatten die Titel dank der Hoffnung auf eine Zoll-Einigung hinzugewonnen, nun stützte eine positive Studie von Jefferies. Auch Konkurrent Swatch (+0,7%) hielt sich nach seinem Kurssprung vom Vortag gut im Mittelfeld.

Am unteren SMI-Ende wurden dagegen Swiss Life (-1,1%) von Gewinnmitnahmen belastet. Mit den am Mittwoch vorgelegten Zahlen erreichte der Finanzkonzern eigentlich die Erwartungen der Analysten mehr oder weniger und sieht sich für die mittelfristigen Ziele auf Kurs. Im Tagesverlauf erholten sich die Titel denn auch von ihrem bisherigen Tagestief etwas.

Die Schwergewichte Nestlé (+0,5%), Novartis (+0,6%) und Roche GS (+0,6%) nahmen ebenfalls wieder etwas Fahrt auf.

Ein regelrechtes Kursfeuerwerk zündeten Molecular Partners (+14,2%) - zeitweise sprangen die Titel um bis zu 18 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen stellte neue, vielversprechende Daten zu seinem Wirkstoff MP0712, einem so genannten Radio-DARPin, an einem Fachkongress vor.

Gefragt waren auch die Titel von Ypsomed (+4,9%) nach Zahlen. Besonders im verbliebenen Geschäftsbereich Delivery Services (YDS) zeigte sich ein deutliches Wachstum.

Auf den hinteren Plätzen war indes einmal mehr der Börsenneuling Swiss Marketplace Group SMG (-5,8% auf 31,70 Fr.) zu finden. Damit entfernen sich die Titel immer weiter von ihrem Ausgabepreis vor knapp zwei Monaten, der bei 46 Franken gelegen hatte. Für die europäischen Konkurrenten Scout 24 aus Deutschland und die britische Rightmove senkten die Analystenhäuser Global Research respektive Bernstein die Kursziele deutlich.

to/tp

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

JETZT LIVE: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch reinklicken!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:54 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
11:56 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
10:05 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
09:28 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’345.20 19.25 BA8S6U
Short 13’597.74 13.81 SPZB3U
Short 14’147.07 8.64 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’793.74 12.11.2025 17:30:54
Long 12’287.18 19.85 S5YBIU
Long 11’992.00 13.51 SRKBVU
Long 11’503.35 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
ON-Aktie gewinnt zweistellig: Weiteres Redkordquartal und erhöhter Ausblick beflügeln

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’085.94 0.78%

finanzen.net News

Datum Titel
18:18 Städtetag kritisiert Sicherheitskosten für Weihnachtsmärkte
18:16 Geflügelpest - Rainer dämpft Erwartungen an Impfungen
18:13 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erklimmt Rekordhoch
18:13 Aktien Wien Schluss: Dritter Gewinntag in Folge
18:02 ROUNDUP: ProSiebenSat.1 senkt wegen Werbeflaute operative Jahresprognose
18:01 OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / ...
17:59 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erklimmt Rekordhoch
17:58 GNW-News: Rackspace Technology startet den "AI Launchpad Service" - beschleunigt den Einstieg in Künstliche Intelligenz und steigert den Mehrwert für Unterne...
17:55 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt gen Rekordhoch
17:50 Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt gen Rekordhoch - Jahresendrally möglich