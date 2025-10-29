Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’852 0.3%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9283 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’987 1.2%  Bitcoin 88’544 -1.2%  Dollar 0.7972 0.5%  Öl 65.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’017.26 Pkt
-1.36 Pkt
-0.07 %
17:31:05
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

29.10.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Leichter vor Fed-Zinsentscheid und Zahlen von 'Big Tech'

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt und kontrastierte damit den von Rekord zu Rekord laufenden Notierungen an der Wall Street. Marktteilnehmer sprachen von einer spürbaren Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung am Abend und den ebenfalls nach Börsenschluss erwarteten Zahlen von 'Big Tech' in den USA. Auch das in der Nacht mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bremse die Anleger.

Am Abend müssen die Investoren wohl Überstunden machen. Zunächst rückt die Zinssitzung der US-Notenbank in den Fokus. Da eine Zinssenkung bereits voll eingepreist ist, wird es insbesondere auf den Ausblick für die Dezembersitzung ankommen. Mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet legen nach Börsenschluss gleich drei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Und am Donnerstag folgen noch Apple und Amazon.

Zur Wochenmitte sank der Leitindex SMI um 0,37 Prozent auf 12'314,10 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, hielt sich mit minus 0,07 Prozent auf 2017,26 Punkte etwas besser. Der breite SPI gab schliesslich um 0,19 Prozent auf 17'047,45 nach. Im SLI dominierten die Verlierer das Tableau im Verhältnis zwei zu eins.

Die etwas schwächere Entwicklung des SMI im Vergleich zum SLI erklärten Marktbeobachter nicht zuletzt mit Abgaben in den defensiven Schwergewichten Novartis (-0,4%), Roche (-0,3%) und Nestlé (-1,1%). "Heute ist Risk-on angesagt", sagten Börsianer mit Blick auf den KI-Boom an der Wall Street.

Unter den Verlierern waren auch andere defensive Werte wie Lindt&Sprüngli (-2,9%), Givaudan (-2,1%), Swisscom (-1,1%) oder Lonza (-0,8%) zu finden. Dagegen verteuerten sich Sandoz am Vortag der Ergebnispublikation um 1,9 Prozent.

Verkauft wurden auch baunahe Papiere wie Geberit (-1,8%) und Schindler (-0,4%). Amrize stachen im Sektor indes mit einem Kursplus von 5,6 Prozent hervor. Der im Sommer von Holcim (Aktie: +0,7%) abgespaltene Bauzulieferer hob nach einer starken Umsatzentwicklung die Jahresprognose an. Analysten lobten zudem den starken Cashflow.

Straumann sprangen nach Zahlen gar um 7,6 Prozent an. Analysten zeigten sich erleichtert darüber, dass der Hersteller von Zahnimplantaten eine Lösung für das zuletzt etwas schwierige Geschäft mit durchsichtigen Zahnschienen gefunden hat.

Technologiewerte waren im Sog der Nasdaq gesucht, VAT gewannen 1,0 Prozent und Logitech 3,7 Prozent. Der Hersteller von Computerzubehör lieferte ein starkes Quartal ab und blickt optimistisch auf das wichtige Weihnachtsquartal. Die Zoll-Auswirkungen haben die Westschweizer laut eigenen Aussagen im Griff.

Die Aktien der UBS gaben nach Zahlen um 1,0 Prozent nach. Eigentlich hatte die Grossbank starke Zahlen deutlich über den Erwartungen abgeliefert und macht zudem Fortschritte bei der CS-Integration. Doch die Anleger bleiben skeptisch, hat doch CEO Sergio Ermotti vor einem schwierigen Schlussquartal gewarnt.

Auch in der zweiten Reihe gab es einige Bewegung. So schnellten Temenos nach Quartalsergebnissen vom Vorabend um fast 20 Prozent nach oben. Der Bankensoftwarehersteller übertraf nicht nur die Erwartungen, auch die Ziele für das Gesamtjahr wurden angehoben.

Für Relief Therapeutics (+4,6%) ging es nach positiven Studiendaten aufwärts. Das Präparat RLF-OD032 zur Behandlung der seltenen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie (PKU) zeigte eine gleichwertige Wirkung im Körper wie das Referenzprodukt.

Hingegen ist bei V-Zug (-6,6%) keine Erholung in Sicht. Der Haushaltsgerätehersteller rechnet nach dem Gewinneinbruch zum Halbjahr nun auch mit einem Umsatz- und Gewinntaucher im Gesamtjahr. Um dies abzufedern, greift das Unternehmen zu verschärften Sparmassnahmen.

ra/cg

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:09 SMI stürzt ab
09:02 SG-Marktüberblick: 29.10.2025
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
07:55 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
07:19 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’823.22 19.56 S2S3VU
Short 13’094.83 13.71 U5BSSU
Short 13’580.05 8.95 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’314.10 29.10.2025 17:31:05
Long 11’736.05 18.56 SHFB5U
Long 11’507.12 13.87 BIYSFU
Long 11’008.02 8.95 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie etwas schwächer: Quartalsgewinn schiesst in die Höhe - Bank übertrifft Erwartungen deutlich
NEL ASA-Aktie volatil: Wasserstoffkonzern weiter mit Verlusten, Umsatz nimmt ab
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DroneShield-Aktie auf Talfahrt: Korrekturmodus nach der extremen Rally?
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’017.26 -0.07%

finanzen.net News

Datum Titel
18:24 ROUNDUP: Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu
18:17 Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu
18:16 Aktien Europa Schluss: Indizes erklimmen vor US-Zinsentscheid Rekordhöhen
18:07 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheid
17:54 Airbus-Aktie: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
17:47 Aktien Frankfurt Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheid und 'Big Tech'-Zahlen
17:47 Schätzung: Bis zu 14 Milliarden Dollar Verlust durch Shutdown
17:39 Hurrikan 'Melissa' bedroht Bahamas mit zerstörerischer Kraft
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Oktober 2025
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. November 2025