Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’600 0.2%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9335 0.0%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’646 0.3%  Bitcoin 88’257 -0.7%  Dollar 0.7959 0.3%  Öl 66.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin vs. Ether: Droht nach der ETH-Outperformance ein Umschwung für die Märkte?
UBS-Aktie im Minus: Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln für UBS ab
Idorsia-Aktie auf grünem Terrain: Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten trotz Erholung skeptisch bleiben
ASML-Aktie etwas höher: ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral
Suche...
200.- Saxo-Deal

SMI 998089 / CH0009980894

12’281.09
Pkt
-31.56
Pkt
-0.26 %
17:30:17
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

09.09.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Etwas schwächer - Warten auf US-Inflationsdaten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag letztendlich etwas tiefer beendet. Zuvor schwankte der Leitindex SMI lange Zeit um den Schluss vom Vorabend, ohne eine eindeutige Richtung einzuschlagen. Es fehlten grosse kursbewegende Nachrichten. Die Regierungskrise in Frankreich treibe derweil zwar Sorgenfalten auf die Stirn, bewege aber letztlich den Markt trotzdem nicht, hiess es unter Marktbeobachtern.

Belastend für die Finanzmärkte bleiben die geopolitischen Spannungen in der Welt. Marktbeobachter verwiesen auf einen Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Katar und einem damit verbundenen Anstieg geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Weiter im Blick bleibt auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die aggressive Zollpolitik der US-Regierung. Derweil rechnen die Anleger fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank in der nächsten Woche. Ein nach unten revidiertes Beschäftigungswachstum in den USA bekräftigte am Dienstag diese Erwartung. Wichtig werden in dem Zusammenhang die US-Inflationszahlen am Donnerstag.

Der Leitindex SMI schloss am Dienstag um 0,26 Prozent tiefer bei 12'281,09 Punkten. Der SLI, in dem derzeit noch 31 Titel enthalten sind, ging um 0,24 Prozent auf 2018,93 Zähler zurück und der breite SPI um 0,20 Prozent auf 17'025,36 Zähler. Im SLI standen 17 Verlierer 14 Gewinnern gegenüber.

Damit habe sich der SMI weiterhin in einem von 11'800 bis gegen 12'500 Punkten reichenden Seitwärtskanal bewegt, hiess es im Handel. "Derzeit fehlt einfach der Auslöser für einen Ausbruch."

Zur grossen Belastung für den SMI wurden am Dienstag Nestlé (-1,6%), aber auch die zwei anderen Schwergewichte Novartis (-0,3%) und Roche (-0,2%) bremsten den Index. "Bei Nestlé scheint derzeit grundsätzlich der Wurm drin zu sein, und bei den Pharmas werden nach den jüngsten Anstiegen auch eher Gewinne mitgenommen", sagte ein Händler. Die von Novartis am Morgen angekündigte Milliardenübernahme in den USA sei derweil kein grosses Thema am Markt.

Grösste Verlierer waren am Schluss SGS (-2,2%), nachdem die Titel zuletzt einen sehr guten Lauf hatten. Auch Straumann (-1,7%), Kühne+Nagel (-1,2%) und UBS (-1,0% auf 31,95 Fr.) gaben klar ab.

UBS leiden laut Händlern weiter unter der "leidigen Diskussion um die Kapitalausstattung" der Bank. "Die ganze Eigenkapital-Geschichte ist ein Hemmschuh für den Aktienkurs", sagte ein Börsianer. Am Vorabend stimmte der Nationalrat gegen die Forderung, die Verordnung für die vollständige Eigenmittelunterlegung von Auslandstöchtern systemrelevanter Banken erst bei der Vorlage des gesamten Regulierungspakets post-CS-Debakel anzugehen - was eine Verzögerung von einigen Monaten bedeutet hätte.

Derweil hat JPMorgan das Kursziel für UBS auf 38 Franken erhöht von zuvor 37 Franken und "Overweight" bestätigt. Die Grossbank sei trotz regulatorischer Unsicherheiten und CS-Integrationsrisiken mittelfristig stark positioniert.

Auf der Gegenseite legten unter den Blue Chips Richemont (+2,7%) am stärksten zu. Die Titel setzten damit den Anfang August gestarteten Aufwärtstrend fort. Aber auch Givaudan und Sandoz (beide +0,9%) stiegen klar an.

Dabei profitierten die Aktien des Riechstoff-Konzerns Givaudan von einer Heraufstufung durch das irische Finanzinstitut Davy, wie es im Handel hiess. Den Papieren von Sandoz kam es zugute, dass der Generikahersteller den Patentstreit mit dem US-Konzern Regeneron in den USA beigelegt hat.

In der zweiten Reihe legten Idorsia (+10%) nach einem Studienerfolg bei hohen Volumen weiter kräftig zu. Das Biotechunternehmen Idorsia hatte am Vorabend positive Daten aus einer Vergleichsstudie zur Schlafmittel-Kategorie Dora gemeldet.

Zulegen konnten ausserdem Temenos (+2,2%). Nach dem Taucher am Freitag in Folge des abrupten CEO-Abgangs setze sich damit die zaghafte Erholung vom Vortag fort. Leerverkäufer hätten den jüngsten Rücksetzer genutzt, um ihre Wetten gegen diese Aktien zu schliessen, sagte ein Marktbeobachter.

ys/tp

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Volkswagen investiert in KI & E-Mobilität – ist die Aktie jetzt ein Geheimtipp?
14:10 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09:15 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09:13 Schwergewichte belasten
09:09 Marktüberblick: Deutsche Telekom unter Druck
06:30 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’774.59 19.82 UUOSMU
Short 13’071.04 13.50 BP9SUU
Short 13’545.83 8.78 UK0BSU
SMI-Kurs: 12’281.09 09.09.2025 17:30:17
Long 11’750.44 18.91 SQBBAU
Long 11’494.69 13.65 B74SQU
Long 11’024.59 8.97 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schwanken zwischen Chancen und Risiken
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
DroneShield-Aktie im Aufwind: Aufnahme in S&P/ASX 200 treibt Kurs an
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Idorsia-Aktie auf grünem Terrain: Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’281.09 -0.26%
SPI 17’025.36 -0.20%
SLI 2’018.93 -0.24%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}