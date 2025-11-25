Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 46’932 1.0%  DAX 23’465 1.0%  Euro 0.9346 0.3%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’150 0.3%  Bitcoin 70’375 -1.3%  Dollar 0.8079 0.0%  Öl 62.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Holcim1221405
Top News
thyssenkrupp-Aktie: IG Metall fordert Garantien für Verkauf von thyssenkrupp Steel
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Zoom Video Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
thyssenkrupp nucera-Aktie fällt deutlich: Jahresumsatzausblick unter Markterwartung
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’062.45 Pkt
22.18 Pkt
1.09 %
17:30:50
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

25.11.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Deutlich fester - Ukraine-Friedensverhandlungen treiben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag dank Hoffnungen im Ukraine-Krieg klar fester geschlossen. Die Ukraine hat den wichtigsten Punkten des US-Friedensplans gemäss den Regierungen der Ukraine und der USA zugestimmt. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj soll demnach noch im November zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen. In Abu Dhabi tagten Berichten zufolge hochrangige Mitglieder der US-Regierung mit einer russischen Delegation.

Die USA hatten in der vergangenen Woche einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, um den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg zu beenden. Europäer und Ukrainer haben den von vielen als "russische Wunschliste" kritisierten Plan in Genf mit US-Vertretern nachverhandelt. Medienberichten zufolge soll der Plan nur noch rund 20 Punkte umfassen. Die Frage sei, wie nun Moskau reagieren werde, kommentierte ein Analyst. Festzuhalten bleibe aber, "dass Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist und man einem Waffenstillstand in diesem fast vier Jahre dauernden Krieg höchstwahrscheinlich näher ist als je zuvor".

Der Leitindex SMI gewann 0,93 Prozent auf 12'771,63 Punkte und schloss damit knapp unter dem kurz zuvor erreichten Tageshoch von 12'773,81 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI legte 1,09 Prozent auf 2062,45 zu und der breite SPI 0,90 Prozent auf 17'542,28 Zähler. Unter den 30 Blue Chips fanden sich 24 Gewinner sowie fünf Verlierer, und ABB waren unverändert.

Grösste Gewinner unter den Blue Chips waren Amrize (+5,1%). Sie wurden aufgrund ihres Fokus auf die Bauwirtschaft in Nordamerika von den erwarteten Zinssenkungen in den USA speziell angetrieben. Bisher erwies sich die frühere Holcim-Tochter, deren Aktien seit Juni an der SIX gehandelt werden und die seither auch im SMI vertreten sind, allerdings als eine Enttäuschung. Holcim (+3,2%) avancierten in diesem Sentiment ebenfalls kräftig zu.

Ganz weit vorne zu finden waren auch Galderma (+3,7% auf 155,30 Fr.). Die UBS hat die Titel des Hautpflegekonzerns auf "Buy" mit Kursziel 190 Franken hochgeschraubt - notabene nach einem Kursplus in diesem Jahr von bereits fast 50 Prozent. Der zuständige Analyst sieht trotzdem weiteres Potential und hat seine Umsatz- und Gewinnschätzungen zum Teil deutlich erhöht.

Weitere Gewinner waren Sika (+3,9%) und Alcon (+3,2%). Auch Julius Bär (+1,8%) konnten sich etwas erholen von dem kräftigen Minus von 4,4 Prozent am Vortag nach einem Geschäftsupdate und einem weiteren grossen Abschreiber im Kreditbuch.

Angetrieben wurde der SMI indes massgeblich durch die Pharma-Schwergewichte: vor allem von Novartis (+1,5%), aber auch von Roche (+0,9%). Novartis hat für die SMA-Behandlung Itvisma die US-Zulassung bei bestimmten Personengruppen erhalten. Ausserdem hat der Konzern den Abbau von bis zu 550 Stellen im aargauischen Stein bekannt gegeben.

Nestlé (-0,8%) hingegen bremsten den Index aus. Weitere Tagesverlierer waren Straumann (-1,9%) - nach neuen Zielen im Rahmen der Erwartungen am Investorentag - sowie Logitech (-0,4%) und Givaudan (-0,3%).

Am breiten Markt stachen Medmix (+11%) positiv hervor, nachdem Stifel die Abdeckung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufnahm. Die Titel würden derzeit mit deutlichem Abschlag gegenüber den Mitbewerbern gehandelt, hiess es.

Auch EFG International (+4,7%) legten klar zu: Die Privatbank hat im Rahmen eines Updates über den Geschäftsgang der letzten zehn Monate sowie an einem Investorentag berichtet und dabei die Erwartungen in allen Bereichen klar übertroffen.

Deutlich unter Druck standen in der zweiten Reihe hingegen SoftwareOne (-7,5%). Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf der vergangenen Tage und Wochen. SMG (-7,6%) waren nach einer einschneidenden Kurszielreduktion durch JPMorgan im Angebot.

ys/tp

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:34 Swiss Life wächst weiter – Strategie 2027 greift
12:14 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
09:59 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
09:39 SMI etwas schwächer erwartet
07:20 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Vor einem wichtigen Widerstand
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’237.09 19.93 SBGBHU
Short 13’524.37 13.68 S8FBOU
Short 14’034.06 8.79 SJLB4U
SMI-Kurs: 12’772.55 25.11.2025 17:30:00
Long 12’207.42 19.47 SK3BMU
Long 11’943.68 13.91 SETB4U
Long 11’438.06 8.97 SU9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen
Aktien von CureVac und BionTech im Fokus: Aktionäre stimmen heute über Übernahme ab
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Rheinmetall-Aktie höher: Investition in Mixed-Reality-Technologie - auch Aktien von HENSOLDT und RENK steigen
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Market-Perform
Julius Bär-Aktie tiefrot: Neue Compliance-Chefin & Ausbau im Nahen Osten
Deutsche Telekom setzt Aktienrückkauf fort - Aktie schwächer
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’062.48 1.09%

finanzen.net News

Datum Titel
18:13 US-Anleihen: Kursgewinne
18:04 Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf baldiges Ende des Ukraine-Krieges
18:01 Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne
18:03 thyssenkrupp-Aktie: Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien
17:59 ROUNDUP 3: Familienunternehmer laden AfD ein - scharfe Kritik
17:52 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu
17:45 Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Ukraine stimmt Friedensplan zu
17:37 TAGESVORSCHAU: Termine am 26. November 2025
17:37 Devisen: Euro legt merklich zu
17:37 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Dezember 2025