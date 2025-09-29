Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’641 0.7%  Dow 46’171 -0.2%  DAX 23’775 0.2%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’516 0.3%  Gold 3’833 1.9%  Bitcoin 90’842 1.5%  Dollar 0.7970 -0.1%  Öl 67.8 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos - Tesla-Aktie in Gefahr?
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Analysten sehen teils deutliche Überbewertung
Suche...

Roche Aktie 224184 / US7711951043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 17:40:40

Aktien Schweiz fester - Index-Schwergewichte gesucht

Roche
34.12 EUR 0.86%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit Gewinnen ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem die Aufschläge bei den defensiven Index-Schwergewichten stützten das Sentiment, die sich von den leichten Abgaben zum Wochenschluss erholten. Der drohende "Shutdown" in den USA belastete kaum. Im anhaltenden Haushaltsstreit wird in letzter Minute mit einer Einigung gerechnet. Die Zeit dafür wird allerdings knapp, sonst droht am 1. Oktober ein Stillstand von US-Behörden. In der Vergangenheit einigten sich Demokraten und Republikaner schon des Öfteren in letzter Minute.

Die Zinssenkungshoffnungen in den USA sind weiter intakt nach den zuletzt überwiegend robust ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Derweil richten sich die Blicke schon auf den kommenden Freitag, nachdem am vergangenen Freitag mit Spannung erwartete Inflationsdaten keine Impulse setzten. Dann werden die Arbeitsmarktdaten für September veröffentlicht. Die US-Notenbank gewichtete zuletzt bei ihrer Zinssenkung Schwächesignale vom Arbeitsmarkt stärker als die weiter zu hohe Inflation.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.007 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,12 (zuvor: 14,97) Millionen Aktien.

Für die Novartis-Aktie ging es um 0,9 Prozent nach oben. Der Konzern gab bekannt, dass er in den USA eine Plattform für den Direktverkauf an Patienten einführt, um eine vergünstigte Version seines Medikaments Cosentyx zu verkaufen. Damit reiht sich das Unternehmen in die Liste grosser Pharma-Konzerne ein, die ihre Preise vor dem Ablauf der Frist der Trump-Regierung senken. Zudem hat Novartis ein Übernahmegebot für Tourmaline Bio gestartet. Das Angebot läuft bis zum 27. Oktober.

Die Aktien von Roche stiegen um 0,8 Prozent. Die Pharma-Werte trotzen damit weiter den neuen US-Zollplänen. US-Präsident Trump will ab dem 1. Oktober einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle markenrechtlich geschützten oder patentierten Pharmazeutika erheben - es sei denn, ein Unternehmen baut seine Pharmaproduktionsstätte in den USA. Nestle verteuerten sich um 2,4 Prozent.

Ebenfalls deutlicher fielen die Kursgewinne bei Richemont (+1,2%), Sika (+1,7%) und Swiss Life (+1,4%) aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten