SMI 13'623 0.2%  SPI 18'806 0.2%  Dow 49'501 0.1%  DAX 24'986 0.3%  Euro 0.9119 0.0%  EStoxx50 6'008 0.4%  Gold 5'006 -0.7%  Bitcoin 52'801 0.0%  Dollar 0.7688 0.1%  Öl 67.6 -0.2% 
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
Nestlé-Aktie im Fokus: Schweizer Behörde kritisiert Reaktion auf verunreinigte Säuglingsmilch
SPI 998750 / CH0009987501

18’788.65 Pkt
25.40 Pkt
0.14 %
09:24:00
Marktkapitalisierung
16.02.2026 09:39:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI steigt auf neues Rekordhoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im frühen Geschäft etwas fester. Dabei markiert der Leitindex SMI gar ein neues Rekordhoch. Am Markt ist die Rede von einer Rotation aus bisher im 2026 gut gelaufenen Aktien in solche mit einer negativen Performance. Da am (heutigen) Montag in den USA der "Presidents' Day" begangen wird, bleiben die dortige Märkte geschlossen. Daher dürfte das Geschehen in ruhigen Bahnen verlaufen, Zudem wird in China wegen der "Goldenen Woche" zum Frühlingsfest sogar die ganze Woche nicht gehandelt. Ausserdem sind am Berichtstag auch Unternehmensergebnisse, die das Geschehen stärker beeinflussen könnten, Mangelware.

In den kommenden Tagen werden dann allerdings wichtige Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland veröffentlicht. In den USA stehen am Mittwoch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung und am Freitag die aktuellen Zahlen zum Wachstum und zum Teuerungsmass PCE im Fokus. Zudem werden hierzulande rund 20 an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen Geschäftszahlen 2025 vorlegen. Im Fokus steht das Marktschwergewicht Nestlé am Donnerstag. Mit Amrize, Zurich und Sika werden weitere SMI-Firmen ihre Bücher öffnen.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,21 Prozent höher auf 13'629,32 Punkten. Dabei verzeichnete er bei knapp 13'640 Punkten ein neues Hoch. Der 30 Titel umfassende SLI rückt um 0,22 Prozent vor auf 2161,76 und der breite SPI um 0,17 Prozent auf 18'794,87 Zähler. 16 SLI-Titel ziehen an und 13 geben nach, einer (Richemont) notiert unverändert.

An der Spitze der Blue Chips stehen die Aktien der UBS (+1,8%), die im bisherigen Jahresverlauf (Stand Freitagabend) um mehr als 13 Prozent gefallen waren. Auch Zurich (+1,8%) legen zu, die in auf einen negativen Kursverlauf von gut acht Prozent zurückblicken, und auch Helvetia Baloise (+1,2%) und Logitech (+1,1%) zählen zu den Aktien mit einer klar negativen Performance bisher im laufenden Jahr.

Dagegen reihen sich mit Swisscom (-1,4% auf 693 Fr.), Amrize (-0,5%), Straumann (-0,4%) und Novartis (-0,2%) Aktien bei den Verlierern ein, die bisher gut gelaufen sind. Swisscom waren am Freitag erstmals seit gut einem Vierteljahrhundert wieder über die Marke von 700 Franken gestiegen. Auch bei VAT (-0,2%) halten sich die Anleger nach einem Kursplus von mehr als 30 Prozent in 2026 zurück.

Die Genussscheine von Roche (-0,3%) - bisherige Performance fast 10 Prozent - sind ebenfalls wenig gefragt. Dabei hat der Pharmakonzern in einer Phase-III-Studie mit Gazyva/Gazyvaro einen Forschungserfolg vermeldet. Der Wirkstoff wurde bei Patienten eingesetzt, die an membranöser Nephropathie, einer chronischen Autoimmunerkrankung der Nieren, leiden.

pre/uh

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

07:48 The Swatch Group: Ticken die Uhren in Biel wieder richtig?
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Fester vor dem langen Wochenende
05:30 Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
13.02.26 BNP Paribas: Gold im Rausch - wie lange geht es so noch weiter?
13.02.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’622.97 16.02.2026 09:23:58
Long 12’035.66 13.53 SETB4U
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Analysten warnen: Gold und Silber entwickeln sich zunehmend zu Spekulationsobjekten
JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bitcoin-Kurs-Prognose: Warum die 100.000-Dollar-Marke nur der Anfang einer neuen Infrastruktur-Ära ist
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
SMI 13’622.97 0.16%
SPI 18’805.50 0.23%
SLI 2’160.92 0.18%

09:36 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Start - Dax will über 25.000 Punkte
09:34 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'
09:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
09:15 OTS: Allianz Trade / Globale Länderrisiken sinken trotz intensiver ...
09:15 Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Wochenstart - 25.000er-Marke im Dax im Blick
09:09 Warner Bros.-Aktie: Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount geht wohl weiter
09:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 371 Euro - ACS hochgestuft
08:49 Aktien Asien: Nikkei schwächer, Hongkong höher - China feiert Neujahrsfest
08:43 Gabler-Aktie wohl vor Börsengang
08:17 Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Wochenauftakt - 25.000er-Dax-Marke im Blick