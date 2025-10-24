Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'568 0.1%  SPI 17'349 0.1%  Dow 47'207 1.0%  DAX 24'240 0.1%  Euro 0.9250 0.1%  EStoxx50 5'675 0.1%  Gold 4'112 -0.3%  Bitcoin 88'211 0.8%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 65.8 -0.2% 
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’791.69
Pkt
53.25
Pkt
0.79 %
22:55:02
24.10.2025 22:30:36

Aktien New York Schluss: Leitindizes weiter auf Rekordjagd

NEW YORK (awp international) - Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten sind die US-Aktienmärkte mit Bestmarken und klaren Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei knapp 47.327 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 47.207,12 Punkten. Auf Wochensicht resultiert daraus ein Gewinn von 2,2 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls einen Höchststand und gewann letztlich 0,79 Prozent auf 6.791,69 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es nach einem weiteren Bestwert am Ende um 1,04 Prozent auf 25.358,16 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index ein Wochenplus von 2,2 Prozent.

Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten stiegen im September moderater als erwartet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, schwächte sich überraschend etwas ab. "Die Inflationsdaten geben der Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Er geht zudem davon aus, dass die US-Notenbank auch im Dezember die geldpolitischen Zügel lockern wird.

Vor dem Wochenende stand einmal mehr die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Die Aktien von Intel kletterten zunächst deutlich auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Letztlich blieb davon aber nur noch ein Gewinn von 0,3 Prozent übrig. Der kriselnde Chipkonzern schaffte es im vergangenen Quartal unter anderem dank geringerer Verluste in der Fertigung in die Gewinnzone. Analysten lobten zwar die übertroffenen Erwartungen, zeigten sich aber skeptisch, ob das schon ein Zeichen für ein Comeback von Intel sei.

Für die Titel des Intel-Rivalen AMD ging es um 7,6 Prozent und einem Rekordhoch im Handelsverlauf nach oben. Die jüngst geschlossene Milliardenvereinbarung mit dem KI-Unternehmen OpenAI weckt weiterhin die Anlegerfantasie.

Dem Konsumgüterkonzern Procter & Gamble bescherten ein überraschend gutes erstes Geschäftsquartal und bestätigte Jahresziele zunächst ein deutliches Kursplus. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Papiere jedoch ab, rutschten zwischenzeitlich ins Minus und gingen mit einem Kursanstieg von 0,2 Prozent aus dem Handel.

Die Aktie von IBM setzte sich mit einem Kurssprung von 7,9 Prozent an die Dow-Spitze und kletterte auf ein Rekordhoch. Tags zuvor war sie nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen um 0,9 Prozent gesunken. Ein etwas besserer Konzernumsatz und eine positive Gewinnüberraschung hatten die Anleger nicht überzeugt.

Die Papiere von Ford stiegen auf den höchsten Stand seit Juli 2024 und standen mit einem Kursanstieg von 12 Prozent an der Spitze des S&P-100-Index. Der Autobauer setzt darauf, dass sich seine Geschäfte 2026 weitgehend von einem verheerenden Brand erholen werden, der einen wichtigen Zulieferer für seinen meistverkauften Pickup-Truck F-150 lahmgelegt hatte. Dafür soll im kommenden Jahr die Produktion dieses Modells um 50.000 Fahrzeuge hochgeschraubt werden./edh/he

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:50 BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin
09:20 SG-Marktüberblick: 24.10.2025
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 43/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
