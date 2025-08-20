Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'276 0.5%  SPI 17'036 0.5%  Dow 44'938 0.0%  DAX 24'277 -0.6%  Euro 0.9367 0.0%  EStoxx50 5'472 -0.2%  Gold 3'347 1.0%  Bitcoin 92'018 1.0%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 67.0 1.5% 
Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

44’938.31
Pkt
16.04
Pkt
0.04 %
20.08.2025
20.08.2025 22:27:36

Aktien New York Schluss: Dow stabil - Technologiebranche schwächelt

NEW YORK (awp international) - US-Technologieaktien haben am Mittwoch an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Techwerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer Woche mit einem Rekordhoch gekrönt hatte. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen.

Der hauptsächlich aus Standardwerten zusammengesetzte Dow Jones Industrial zeigte sich nach einem Rekordhoch am Vortag und darauf folgenden Gewinnmitnahmen weiter stabil. Insgesamt herrscht unter den Anleger nach wie vor Zurückhaltung. Sie warten auf Lösungen für einen Frieden in der Ukraine und insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Dort wird während der Notenbankerkonferenz am Freitag der Rede von Fed-Präsident Jerome Powell entgegengefiebert.

Mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 44.938,31 Punkte ging der Dow aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,24 Prozent auf 6.395,78 Punkte. Der Nasdaq 100 büsste nach einem fast anderthalb prozentigen Verlust am Vortag weitere 0,58 Prozent auf 23.249,57 Zähler ein. Damit verringerte er jedoch seine deutlich stärkeren Verluste im Tagesverlauf.

Dass Technologieaktien erneut nachgaben, wurde am Markt nicht zuletzt mit der seit April wieder sehr stark gelaufenen Aktie des KI-Chipherstellers Nvidia begründet. Der Druck auf die Aktie vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen nächste Woche "ist der grösste Faktor für globale Technologieinvestoren", sagte ein Stratege und sieht daher weiteren Gegenwind. Dass Nvidia-Papier, dessen Kurs sich seit Anfang April etwas mehr als verdoppelt hatte, geriet im Verlauf des Tages mit bis zu knapp 4 Prozent unter Druck, beendete den Handel aber nur 0,1 Prozent tiefer.

Andere Giganten unter den Techkonzernen, insbesondere weitere aus der Reihe der "glorreichen Sieben", der sieben grössten und bedeutendsten Tech-Unternehmen, erlitten höhere Kursverluste. Auch sie hatten, nicht zuletzt wegen der steigenden Nachfrage nach Produkten der Künstlichen Intelligenz (KI) und Cloud-Computing-Diensten, die Börsenrally mit angeführt. Grösster Verlierer unter den glorreichen Sieben war an diesem Tag Apple mit 2,0 Prozent Verlust, gefolgt von Amazon , die um 1,8 Prozent nachgaben. Am besten schlug sich letztlich Nvidia.

Manche Strategen befürchten, dass durch die sehr starke Gewichtung der Techgiganten die derzeit laufende Branchenrotation womöglich in eine breitere Börsenkrise münden könnte. Wenn die Aktien der Giganten unter Druck gerieten, würden Anleger nicht weiter in andere Gruppen umschichten, sondern vielmehr damit beginnen, Geld aus dem Aktienmarkt abzuziehen, hiess es. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass innerhalb von vier Tagen wegen des sich auf zeitweise auf rund 1,5 Prozent summierenden Kursverlustes im S&P 500 bereits 1,1 Billion US-Dollar vernichtet worden seien.

Für den Anteilschein der Discounterkette Target ging es um 6,3 Prozent abwärts. Unter den Anlegern stiess die Wahl des Unternehmensveteranen Michael Fiddelke zum neuen Chef auf wenig Gegenliebe. Der Konzern ist nach wie vor angeschlagen und hat Marktanteile an Konkurrenten wie Walmart und Amazon verloren. Zudem kämpft Target wie die gesamte Branche mit den Auswirkungen von Trumps Zollpolitik, wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigten.

Der Quartalsbericht des Halbleiterherstellers Analog Devices kam dagegen gut an. Die Aktie stieg um 6,3 Prozent.

Um 26,3 Prozent sprangen Guess nach oben. Der Modekonzern soll im Zuge eines 1,4-Milliarden US-Dollar schweren Geschäfts von der Börse genommen werden./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.47 SS4MTU
Short 13’055.13 13.33 BA5S0U
Short 13’513.00 8.95 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’276.26 20.08.2025 17:30:36
Long 11’727.90 18.87 SQBBAU
Long 11’472.63 13.63 B74SQU
Long 11’003.44 8.95 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern

Top-Rankings

2. Quartal 2025: In diese Aktien investiert der Gates Foundation Trust
Das sind die Investments des Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2025
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

