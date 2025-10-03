S&P 500 998434 / US78378X1072
03.10.2025 16:33:36
Aktien New York: KI-Euphorie treibt Rekordjagd der US-Börsen voran
NEW YORK (awp international) - Trotz des Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten und des deshalb ausgefallenen Arbeitsmarktberichts für September haben die US-Börsen ihren Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei. Für gute Laune unter den Anlegern sorgt einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.
Der bekannteste Wall-Street-Index Dow legte im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 46.894 Punkte zu, womit es ihm gelang, eine Bestmarke aufzustellen. Der breite S&P 500 erreichte mit plus 0,3 Prozent auf 6.740 Punkte ebenfalls einen Höchststand.
Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch bei knapp unter 24.960 Punkten um 0,1 Prozent auf 24.866 Punkte nach. Für Optimismus in der Technologiebranche sorgten einerseits Nachrichten zu Hitachi und OpenAI und andererseits zu Fujitsu und Nvidia ./ck
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
