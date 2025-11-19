Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’071 0.0%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9287 0.3%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’076 0.2%  Bitcoin 71’924 -3.2%  Dollar 0.8061 0.8%  Öl 63.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Sandoz124359842Zurich Insurance1107539
Top News
SEMrush-Aktie mit Kursfeuerwerk: Adobe kündigt Milliardenübernahme an
Plug Power-Aktie mit Kursrutsch: Neue Wandelanleihe und Symposium im Anlegerfokus
Tether: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So lukrativ wäre eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren gewesen
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’631.52
Pkt
14.20
Pkt
0.21 %
20:14:10
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

19.11.2025 20:03:36

Aktien New York: Erholung erlahmt - alle Augen auf Nvidia

NEW YORK (awp international) - Eine anfängliche Erholung der Kurse an den US-Börsen hat sich am Mittwoch als Strohfeuer erwiesen. Zu gross sind den Investoren womöglich die Risiken, die mit der Quartalsbilanz und den Prognosen des Chip-Giganten und KI-Trendsetters Nvidia einhergehen. Kurz nach Börsenschluss lässt das wertvollste Unternehmen der Welt die Katze aus dem Sack.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab anfängliche Gewinne wieder ab und lag zuletzt mit 0,1 Prozent im Minus bei 46.030 Punkten. Der Dow hatte zuletzt vom Rekordhoch vor einer Woche knapp fünf Prozent verloren. Die anstehenden Nachrichten von Nvidia, Unwägbarkeiten rund um die US-Konjunktur und um die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed hatten Anleger Gewinne mitnehmen lassen.

Der marktbreite S&P 500 lag am Mittwoch mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.628 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte ebenfalls um 0,2 Prozent auf 24.558 Zähler zu.

Der Quartalsbericht von Nvidia ist quasi eine Bewährungsprobe für die grossen Technologiekonzerne generell. Die Sorgen um hohe Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) haben zugenommen. Sollte Nvidia den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, droht über das Unternehmen und die Tech-Branche hinaus Ungemach für die Börsen. Die zuletzt gefallenen Nvidia-Aktien legten um 3 Prozent zu.

Begeistert reagierten Anleger auf eine neue Version der KI-Software Gemini der Google-Mutter Alphabet. Der Kurs zog um fast 7 Prozent an und überwand erstmals die Marke von 300 US-Dollar. Zuletzt betrug das Plus noch 3 Prozent. Die Version Gemini 3.0 wecke in Anlegern die Erwartung, dass Alphabet im grossen KI-Rennen nicht nur aufhole, sondern sogar das Tempo vorgebe, schrieb Analyst Matt Britzman vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown.

Angesichts des Hypes um KI rückten andere Aktien in den Hintergrund. ON Semiconductor , ebenfalls im Nasdaq 100 enthalten, stiegen um 3,7 Prozent. Der Halbleiterproduzent will für bis zu sechs Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Die US-Regierung will den Plan von Constellation Energy zur Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island mit einer Milliarde Dollar unterstützen. Das verhalf den Papieren des Energieunternehmens zu einem Kursplus von 6,2 Prozent.

Aktien von Lowe's stiegen um 5,8 Prozent. Das dritte Quartal verlief für den auf Heimwerkerbedarf spezialisierten Einzelhändler laut Analysten besser als befürchtet. Papiere von Target verloren dagegen 2,6 Prozent, nachdem sich die Discounter-Kette etwas vorsichtiger zum Ergebnis in diesem Jahr geäussert hatte./bek/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:46 Roche rettet den SMI
09:34 SG-Marktüberblick: 19.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Rückfall unter die 200-Tage-Linie
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Alcon: Wachstum beschleunigt sich, aber Übernahmeplan wackelt
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’091.21 19.81 SFGBRU
Short 13’375.34 13.57 NTUBSU
Short 13’854.18 8.92 STAB1U
SMI-Kurs: 12’530.62 19.11.2025 17:30:04
Long 12’062.35 19.20 SZEBLU
Long 11’788.62 13.57 SQOB2U
Long 11’296.39 8.92 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Vor Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Darauf setzt David Einhorn an der Börse
So investiert David Einhorn im dritten Quartal 2025
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’631.15 0.21%

finanzen.net News

Datum Titel
20:07 Aktien New York: Erholung erlahmt - alle Augen auf Nvidia
20:02 ROUNDUP/Nord Stream: Italien erlaubt Auslieferung von Ukrainer
19:58 Medien: USA und Russland handeln Plan für Kriegsende aus
19:52 Anwalt: Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem erlaubt
19:31 Merz hofft trotz Absagen auf G20-Erklärung
19:28 Frankreich: Handelsverbände verklagen Shein wegen unlauteren Wettbewerbs
19:24 ROUNDUP 2: Staat will Ukraine-Flüchtlingen weniger zahlen
19:23 Von Hamas kontrollierte Behörde: 25 Tote bei Gaza-Angriffen
18:58 Forscher erhalten Zukunftspreis für Brennstoffzellen-Antrieb
18:41 ROUNDUP: Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr