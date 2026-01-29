Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 1.3%  SPI 18’213 1.0%  Dow 48’922 -0.2%  DAX 24’619 -0.8%  Euro 0.9177 -0.1%  EStoxx50 5’971 0.6%  Gold 5’520 1.9%  Bitcoin 67’476 -1.2%  Dollar 0.7672 -0.1%  Öl 71.2 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Dow-Aktie nimmt ab: Unternehmen streicht mehr als jede zehnte Stelle
HENSOLDT-Aktie wenig verändert: Inka Tews übernimmt Personalvorstand
Sherwin-Williams Aktie schwächelt: Unternehmen erwartet anhaltend schwaches Umfeld
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Rüstungsaktien am Donnerstag: So entwickeln sich die Aktien von RENK, Rheinmetall & CSG, TKMS & Co.
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

31’684.32
Pkt
43.95
Pkt
0.14 %
15:09:17
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

29.01.2026 15:03:37

Aktien Frankfurt: SAP-Kurseinbruch bremst Dax aus

FRANKFURT (awp international) - Massive Verluste des Schwergewichts SAP haben den Dax am Donnerstag auf tieferes Terrain gezogen. Der Softwarekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick enttäuscht. Als weitere Belastungsfaktoren für den deutschen Aktienmarkt nannten Marktstrategen wieder zunehmende geopolitische Spannungen, erhebliche Preisanstiege bei Energieträgern und den zunehmend starken Euro zum US-Dollar.

Der Dax verlor bis zum Nachmittag 1,0 Prozent auf 24.574 Punkte, wovon rund zwei Drittel auf die SAP-Verluste zurückgehen. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte stieg hingegen um 0,2 Prozent auf 31.708 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent nach oben.

"Insbesondere der Iran-Konflikt schwebt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger und belastet die Risikobereitschaft. Zusätzlich sorgt die unklare Gemengelage rund um den Konflikt um Grönland für Verunsicherung. Solange belastbare Signale zur geopolitischen Entwicklung ausbleiben, dürfte die Vorsicht an den Aktienmärkten anhalten", kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Die US-Zinsentscheidung vom Vorabend liess die Anleger kalt, da die Fed den Leitzins erwartungsgemäss unverändert gelassen hatte. Im Blick steht hier weiterhin die Unabhängigkeit der Fed, die sich der Angriffe von US-Präsident Donald Trump erwehren muss.

Europas grösster Softwarehersteller SAP kann seine Anleger mit einer angepeilten Beschleunigung des Umsatzwachstums nicht über die Enttäuschung um die aktuelle Lage hinwegtrösten. Ende 2025 konnten die Walldorfer nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschliessen wie erhofft. 2026 dürfte das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. Um die Investoren bei Laune zu halten, steckt das Unternehmen die kommenden zwei Jahre bis zu 10 Milliarden Euro in Aktienrückkäufe.

Das SAP-Papier rutschte im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren ab und verlor zuletzt rund 17 Prozent. Einen grösseren Tagesverlust gab es zuletzt im Oktober 2020, als der Software-Entwickler wegen der Corona-Pandemie die Geschäftsziele drastisch zusammenstreichen musste. Seit dem Rekordhoch vor knapp einem Jahr summiert sich das Kursminus damit auf mehr als 40 Prozent.

Die Deutsche Bank verzeichnete 2025 ein Vorsteuerergebnis von 9,7 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Damit erreichte das Geldhaus nicht nur sein Renditeziel, sondern übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Anteilseigner können sich nun auf eine Dividende von einem Euro freuen, rund anderthalbmal so viel wie im Vorjahr. Zudem stellte das Institut weitere Aktienrückkäufe in Aussicht. Getrübt wird der Geschäftserfolg aber durch die erneuten Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche. Die Aktie erholte sich am Nachmittag von ihren klaren Anfangsverlusten und notierte zuletzt 0,7 Prozent im Plus.

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS übertraf 2025 ihre Ziele und legte die Latte für die kommenden Jahre höher. Zudem sollen die Aktionäre im Jahr 2027 eine Sonderdividende erhalten. Die DWS-Anteilsscheine erklommen ein Rekordhoch bei 63,20 Euro und verteuerten sich als MDax-Spitzenreiter zuletzt um 13 Prozent.

Anfänglich klaren Kursgewinnen bei Nemetschek folgte eine steile Talfahrt auf zuletzt minus 3,3 Prozent. Die Aktien des Anbieters von Software für Bau und Architektur dürften wie auch die anderer europäischer Software-Unternehmen unter den schwachen Vorgaben von SAP leiden. Nemetschek steigerte 2025 den Erlös um knapp ein Fünftel und knackte damit erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Umsatz und Profitabilität lagen den Angaben zufolge im Rahmen der Prognose des Unternehmens sowie der Analystenschätzungen.

Die Aktien von Siemens gewannen an der Dax-Spitze 4,2 Prozent und nähern sich damit ihrem Rekordhoch von Mitte Januar. Marktbeobachter verwiesen als Begründung auf den starken Auftragseingang des Konkurrenten ABB , der positive Rückschlüsse auf die Orderlage des deutschen Technologiekonzerns zulasse.

Die jüngste Kupferpreisrally zieht Anleger weiterhin auch in die Aktien von Aurubis . Die Papiere der Hamburger Kupferhütte setzten ihre Rekordjagd mit einem Anstieg bis auf 170 Euro fort. Zuletzt notierten sie noch 6,1 Prozent im Plus. Allein im Januar haben sie sich bereits um mehr als ein Drittel verteuert - und das nach einem Kursanstieg um gut 60 Prozent im vergangenen Jahr.

Die Titel von Flatexdegiro setzten ihren jüngsten Rekordkurs mit einem weiteren Höchststand bei 42,62 Euro fort und notierten zuletzt 4,0 Prozent im Plus. Mit einem Kursaufschlag von mehr als 14 Prozent in dem noch jungen Jahr 2026 gehören die Papiere des Online-Brokers zu den attraktivsten Werten im MDax./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:33 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
11:48 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
10:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold / Silber – Davos hallt nach/Banco Santander / Inditex – Spanische Top-Stars
10:02 SMI taucht kräftig ab
09:41 Marktüberblick: Bilanzsaison im Anlegerfokus
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’632.40 19.73 S3TBGU
Short 13’921.20 13.71 S80BSU
Short 14’424.51 8.92 BLPSVU
SMI-Kurs: 13’187.91 29.01.2026 15:08:00
Long 12’565.09 19.73 SWGBUU
Long 12’283.76 13.78 SK3BMU
Long 11’761.29 8.92 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal
ABB-Aktie steigt auf Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft
Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’679.84 0.12%

finanzen.net News

Datum Titel
15:20 Keine Annäherung bei dritter Bahn-Tarifrunde
15:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Flatexdegiro - 'Buy'
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.01.2026 - 15.15 Uhr
15:05 Aktien Frankfurt: SAP-Kurseinbruch bremst Dax aus
15:03 Dow-Aktie in Rot: Großangelegter Stellenabbau
14:56 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet
14:56 Lawrow: Keine Garantien für moskaufeindliche Ukraine
14:55 Merz: Keine Notwendigkeit für eigene Gespräche mit Putin
14:54 Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung - Meta Top, Microsoft Flop nach Zahlen
14:49 ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Outperform'