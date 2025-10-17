Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'513 -1.5%  SPI 17'207 -1.4%  Dow 45'952 -0.7%  DAX 23'742 -2.2%  Euro 0.9241 -0.3%  EStoxx50 5'564 -1.6%  Gold 4'226 0.4%  Bitcoin 83'605 -2.3%  Dollar 0.7892 -0.4%  Öl 62.1 -0.5% 
29’415.08
Pkt
-621.60
Pkt
-2.07 %
09:40:45
17.10.2025 09:45:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sackt unter 24.000 Punkte

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Freitag kräftig nachgegeben. In den USA hatte am Vorabend die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken die Anleger an der Wall Street verschreckt, als zwei Häuser Probleme mit Krediten bekanntgegeben hatten. Nachdem bereits die asiatischen Börsen darauf negativ reagiert hatten, folgten nun die europäischen Börsen.

Im frühen Handel sackte der deutsche Leitindex um 2,2 Prozent auf 23.740 Zähler ab. Der MDax mit den mittelgrossen Unternehmen büsste 2,1 Prozent auf 29.415 Punkte ein. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , verlor 1,6 Prozent auf 5.562 Punkten.

"Die Angst vor einer neuen Krise ist zurück. Und mit den Problemen der beiden Regionalbanken in den USA ist ein neuer potenzieller Krisenauslöser dazugekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Martin Utschneider, Analyst beim Broker Robomarkets bleibt aus charttechnischer Sicht dennoch weiter optimistisch: Die aktuelle Entwicklung sei zwar ernüchternd, "aber aus chart- und markttechnischer Sicht ist noch nichts Dramatisches passiert".

Noch vor etwas mehr als einer Woche war der Dax, vom Boomthema "Künstliche Intelligenz" (KI) getrieben, auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkten geklettert. Der wieder verstärkt aufgeflammte Handelskonflikt zwischen den zwei weltgrössten Volkswirtschaften USA und China sorgte aber gleich am nächsten Tag für eine erste Korrektur. Seither kämpfte das deutsche Börsenbarometer gegen ein weiteres Absacken an. Dass die Anleger insgesamt vorsichtig sind, dürfte nicht überraschen, denn im bisherigen Jahresverlauf hat der Dax etwas mehr als 19 Prozent gewonnen.

Unter den Einzelwerten im Dax sprang die Continental -Aktie ins Auge. Das Papier war nicht nur einer von zwei Gewinnern im sehr schwachen Leitindex, sondern legte mit einem Plus von 7,5 Prozent auch sehr deutlich zu. Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern übertraf mit seinem dritten Quartal die Erwartungen am Markt bei weitem. Vor allem die operative Marge bezogen auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel stark aus.

Fresenius stiegen um 0,3 Prozent. Laut der US-Bank JPMorgan sind die Sorgen von Anlegern angesichts der Krankenhaus-Gebühren-Pläne der Bundesregierung mit Blick auf die Tochter Helios übertrieben. Zwar seien die Pläne nicht das Idealszenario, aber das Umfeld für Kostenerstattungen dürfte immer noch das beste seit langer Zeit werden, hiess es.

Merck KGaA gaben um unterdurchschnittliche ein Prozent nach, denn der Pharma- und Chemiekonzern erwirkte Zoll-Erleichterungen.

Zu den grössten Verlierern zählten Bank- und Rüstungsaktien. Commerzbank litten mit Verlusten von 3,5 Prozent und Deutsche Bank mit Verlusten von 5,5 Prozent unter den Sorgen vor einer womöglich nächsten Bankenkrise.

Rüstungsaktien standen mit gleich zwei Neuigkeiten im Blick. In der EU einigte man sich nach wochenlangen Verhandlungen auf ein milliardenschweres Programm zur Stärkung der Verteidigungsindustrie. Bis Ende 2027 sollen EU-Finanzhilfen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden.

Ausserdem wendet sich US-Präsident Trump nach der Besiegelung einer Waffenruhe im Nahen Osten nun der Ukraine zu und will erneut als Vermittler im Ukraine-Krieg intervenieren. Die bislang erneut sehr stark gelaufenen Aktien von Rheinmetall , Hensoldt , Renk zählten an diesem Freitag ebenfalls zu den grössten Verlierern mit minus 3,9 bis 5,4 Prozent./ck/jha/

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

Inside Trading & Investment

09:01 Nestlé schiebt SMI kräftig an
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rekorde am laufenden Band
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’153.37 19.92 B02SIU
Short 13’420.18 13.90 QIUBSU
Short 13’920.37 8.91 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’513.27 17.10.2025 09:38:31
Long 12’086.12 18.88 SZPBKU
Long 11’826.74 13.60 S69BTU
Long 11’317.62 8.72 BEFSQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
TUI zahlt Wandelanleihen früher als geplant zurück - Aktie aber verlustreich
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: D-Wave stärkt Europa-Präsenz mit Millionen-Euro-Deal
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Mittag an Boden
Sorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen kräftig im Minus

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
09:47 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sackt unter 24.000 Punkte
09:45 WDH/AKTIE IM FOKUS: Fresenius stabil - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben
09:43 AKTIE IM FOKUS: Fresenius stabil in - JPM: 'Helios-Ängste' übertrieben
09:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 400 Dollar - 'Buy'
09:32 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht auf Talfahrt und sackt unter 24.000 Punkte
09:24 Letzte werktägliche Printausgabe der 'taz' erschienen
09:18 AKTIE IM FOKUS 2: Conti stark gefragt - Profitabilität kommt gut an
09:18 Baugenehmigungen in Deutschland steigen - Aufwärtstrend bei Eigenheimen
09:04 ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 54 Euro - 'Sector Perform'
09:04 ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Porsche AG auf 42 Euro - 'Sector Perform'