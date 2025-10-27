Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’513 -0.4%  SPI 17’282 -0.4%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’259 0.1%  Euro 0.9267 0.1%  EStoxx50 5’686 0.2%  Gold 4’059 -0.5%  Bitcoin 91’863 0.8%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 65.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag
Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Novartis-Aktie: Novartis übernimmt Avidity Biosciences - Ankündigung zu neuen Daten
Experten zuversichtlich: So stehen dir Chancen für eine Jahresendrally an den Börsen
HSBC-Aktie tiefer: Milliardenrückstellungen wegen Madoff-Skandal
Suche...
200.- Saxo-Deal

MDAX 252367 / DE0008467416

30’282.38
Pkt
-9.60
Pkt
-0.03 %
09:35:11
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

27.10.2025 09:45:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger trotz Zollstreit-Entspannung bedacht

FRANKFURT (awp international) - Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit geht es am Montag am deutschen Aktienmarkt für die Kurse nur wenig nach oben. Die Freude hielt sich in Grenzen, echte Begeisterung war nicht festzustellen. Die Anleger wagten sich in einer Woche mit Notenbank-Entscheidungen und vielen Unternehmenszahlen auf beiden Seiten des Atlantiks nicht zu weit vor. So gewann der Dax im frühen Handel zuletzt nur noch 0,09 Prozent auf 24.261 Punkte.

Gleichwohl könne der deutsche Leitindex in der letzten Oktoberwoche den Grundstein für die Jahresendrally in den saisonal sehr positiven Börsenmonaten November und Dezember legen, sagte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die 24.500-Punkte-Marke sei der letzte Widerstand vor dem Rekordhoch. Dieses datiert vom 9. Oktober und steht bei 24.771 Punkten.

Der MDax für die mittelgrossen Börsenkonzerne notierte am Montag kaum verändert bei 30.295 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent.

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

Neben dem Dauerthema Geopolitik steht der Dax vor einer spannenden Börsenwoche, die geprägt sein wird von Leitzins-Entscheidungen und der Berichtssaison in Europa und den USA. Am Montag steht hierzulande am Vormittag mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ein wichtiger deutscher Konjunkturindikator im Blick.

Am Aktienmarkt schauen die Marktteilnehmer auf die Porsche AG . Beim Sportwagenbauer zehrten die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung den Gewinn in den ersten drei Quartalen des Jahres fast vollständig auf. Experten zogen nach den Zahlen ein durchwachsenes Fazit und sahen nicht nur Negatives. Die Aktien setzten ihre jüngste Erholungsrally mit plus 2,7 Prozent.

Bayer erhielt in den USA die Zulassung für sein Menopause-Mittel Elinzanetant. Die Bayer-Papiere gaben um 0,7 Prozent nach. Die Nachricht sei keine Überraschung, hiess es am Markt.

Bei Gerresheimer erhärtete sich derweil der Verdacht, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen zu haben, teilweise. Nachdem die Finanzaufsicht Bafin im September eine Prüfung problematischer Buchungen im Konzernabschluss 2024 eingeleitet hatte, gab der Verpackungsspezialist das Ergebnis einer Untersuchung einer von ihm beauftragten Kanzlei bekannt. Dabei geht es im Vergleich zum Konzernumsatz aber nur um eine sehr kleine Summe. Die Titel legten um 0,9 Prozent zu. Die Problematik hätten die Kursverluste der vergangenen Woche bereits eingepreist, sagten Börsianer.

Fortschritte in einer Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb bescherten den Papieren des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec Kursgewinne in Höhe von 1,9 Prozent.

Für Stahlwerte wie Salzgitter , Klöckner & Co und Thyssenkrupp ging es ebenfalls deutlich nach oben wie auch für den gesamten Rohstoffsektor. Hier wirkten die positiven Signale im Zollstreit kursbeflügelnd./ajx/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:27 Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus
08:53 SMI beendet Verlustserie
07:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Ausbruch auf neue Rekorde
25.10.25 Logo WHS Outperformance mit ETFs - wie funktioniert das?
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.12 B7ZS2U
Short 13’335.69 13.57 BKPSVU
Short 13’909.41 8.38 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’512.62 27.10.2025 09:34:32
Long 11’970.15 18.29 SSBBTU
Long 11’730.42 13.57 SWFBJU
Long 11’209.13 8.76 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’285.32 -0.02%

finanzen.net News

Datum Titel
09:48 China nach verschobener Wadephul-Reise: Gegenseitigen Respekt wahren
09:43 ROUNDUP 2: Mileis Überraschungserfolg bei Kongresswahl in Argentinien
09:38 ROUNDUP/Bayer: Menopause-Medikament in den USA zugelassen
09:34 ROUNDUP/Gerresheimer zur Bafin-Prüfung: Drei Millionen Umsatz falsch verbucht
09:23 Mehr Auszubildende in der Bestattungsbranche
09:16 Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursgewinne - Entspannung zwischen USA und China
09:04 GNW-News: Die Piadina Romagnola g.g.A. - der authentische Genuss eines natürlichen und ehrlichen Lebensmittels
09:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt GSK auf 'Buy' - Ziel hoch auf 2000 Pence
09:00 Beauftragter: Münchner Olympia-Votum gibt Berlin neuen Schub
08:58 Darum zeigen sich die Ölpreise kaum verändert - Jüngster Preissprung vorerst gestoppt