Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’445 0.1%  SPI 17’164 0.1%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’213 -0.1%  Euro 0.9300 0.0%  EStoxx50 5’619 1.2%  Gold 4’187 1.1%  Bitcoin 89’524 -1.4%  Dollar 0.8007 0.0%  Öl 63.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Marktstimmung aufgehellt: New Yorker Konjunkturindex steigt im Oktober
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Merck-Aktie legt zu: Merck verstärkt sich in Laborsparte
Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
200.- Saxo-Deal

MDAX 252367 / DE0008467416

29’860.04
Pkt
-214.62
Pkt
-0.71 %
14:54:25
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

15.10.2025 14:45:36

Aktien Frankfurt: Dax stabil - Hoffnung auf weiteren US-Zinsschritt stützt

FRANKFURT (awp international) - Nach einer zweiten Korrektur innerhalb einer Woche hat sich der Dax am Mittwoch stabilisiert. "Mit der erfolgreichen Verteidigung der 24.000er Marke hat der Dax seinen Schwächeanfall vom Freitag überstanden", resümierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Stützend wirkten Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt betont hatte. Zudem stellen sich in der politischen Krise Frankreichs die Sozialisten hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern.

Der deutsche Leitindex hielt sich am Nachmittag mit plus 0,1 Prozent auf 24.260 Zählern dicht am Vortagesschluss, nachdem er am Dienstag zeitweise unter 24.000 Punkte gesackt war. Eine erste Talfahrt hatte der Dax vor dem Wochenende erlebt, nachdem er noch am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkte geklettert war. Erneut eskalierende Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China verunsichern seither. Der MDax mit den mittelgrossen Unternehmen gab zuletzt um 0,4 Prozent auf 29.947 Punkte nach.

"Solange der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt ungelöst bleibt, kann selbst eine zunehmende Zinssenkungsfantasie die anhaltende Verunsicherung an den Märkten nicht vollständig ausgleichen", erklärte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Unter den Einzelwerten im Dax nahmen am Nachmittag Merck KGaA die Spitze ein mit plus 1,9 Prozent. Das Spezialchemie- und Pharmaunternehmen verstärkt sich in seiner Laborsparte und übernimmt das Chromatographie-Geschäft des US-Anbieters JSR Life Sciences. Ein Übernahmepreis wurde nicht genannt.

BASF stiegen um 1,7 Prozent und profitierten von einer positiven Studie der Citigroup. Diese nahm die Chemie-Aktie mit "Buy" wieder auf und verwies unter anderem auf die höher als erwartete Bewertung der Lack-Sparte Coatings, die BASF veräussern wird.

Aussagen des Börsen-Schwergewichts ASML verhalfen nicht nur dessen Aktien zu Gewinnen, sondern auch deutschen. Infineon stiegen um 0,5 Prozent und Aixtron um 1,0 Prozent. Der niederländische Ausrüster der Chip-Industrie ASML verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet und rechnet auch mit einem starken vierten Quartal. Für 2026 jedoch äusserte er sich zurückhaltend.

Hugo Boss gewannen im MDax 0,9 Prozent. Für Adidas ging es um 0,3 Prozent nach oben, während Puma um 1,4 Prozent stiegen. Der französische Luxusgüterhersteller und Branchenkollegen LVMH hatte mit einem Umsatzanstieg im dritten Quartal überrascht. Treiber sei das Kerngeschäft Mode und Lederwaren gewesen, sagte ein Händler. "Die Umsatzzahlen von LVMH könnten darauf hindeuten, dass der anhaltende Einbruch der Nachfrage nach Luxusgütern nachlässt."

Dass der Stahlkocher Salzgitter eine millionenschwere Wandelanleihe auflegte, die in Aktien des Kupferproduzenten Aurubis umgetauscht werden kann, belastete am Nachmittag beide Werte. Salzgitter, die mit 30 Prozent an Aurubis beteiligt sind, verloren 1,7 Prozent und Aurubis büssten 6,1 Prozent ein.

Durch die Bank of America auf "Underperform" abgestuft, büsste das Papier des Dialysespezialisten FMC im Dax 1,8 Prozent ein. Schlusslicht im SDax waren Vossloh mit minus 7,2 Prozent, nachdem die Investmentbank Oddo BHF ihre Kaufempfehlung für die Bahntechnik-Aktie gestrichen hatte./ck/stk

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
08:30 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Logo WHS Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’933.00 19.73 UBSOUU
Short 13’191.34 13.97 1CUBSU
Short 13’715.92 8.75 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’445.40 15.10.2025 14:52:29
Long 11’896.75 18.98 SETB4U
Long 11’660.88 13.97 S7MBDU
Long 11’141.41 8.88 BQZSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend tiefer
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
thyssenkrupp-Aktie verliert: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 29’860.23 -0.71%

finanzen.net News

Datum Titel
14:59 AKTIE IM FOKUS: Vossloh gibt nach Oddo-Abstufung auf hohem Niveau Gewinne ab
15:02 Ryanair-Aktie steigt: Hunderttausende Sitzplätze in Deutschland gestrichen
14:55 ROUNDUP: Sparpaket für stabile Kassenbeiträge 2026
14:52 ROUNDUP/Blume: Doppelrolle 'ist nicht für die Ewigkeit ausgelegt'
14:51 Aktien New York Ausblick: Gewinne - Berichtssaison und Zinsoptimismus treiben
14:51 ROUNDUP: Söder offen für Alternativen zu Losverfahren bei Wehrpflicht
14:49 Aktien Frankfurt: Dax stabil - Hoffnung auf weiteren US-Zinsschritt stützt
14:39 Iran: Vorerst kein Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag
14:34 WDH/ROUNDUP: Zwei Jahre Haft für Investor Benko
14:34 GNW-News: Cellebrite erweitert Marktpräsenz mit Innovationen in den Bereichen agentenbasierte KI, Cloud und Gerätevirtualisierung für die Herbstversion 2025