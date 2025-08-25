Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Rüstungsaktien im Aufwind: Zinssignale stützen
Bayer-Aktie im Blick: Milliardenklagen zu PCB und Roundup verunsichern Anleger
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach
EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’443.96
Pkt
-44.27
Pkt
-0.81 %
17:50:00
25.08.2025 18:06:36

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx unter Druck - Kein Handel in London

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag ihre Kursverluste im Tagesverlauf ausgeweitet. Während die Londoner Börse wegen eines Feiertags geschlossen blieb, war in Kontinentaleuropa von einem lange Zeit impulsarmen Handel mit zunächst noch leichten Verlusten die Rede. Nach dem Auftakt der New Yorker Börsen kam jedoch etwas mehr Druck auf. Der EuroStoxx 50 sank letztlich um 0,81 Prozent auf 5.443,96 Punkte.

Vor dem Wochenende hatten Signale für eine anstehende Leitzinssenkung in den USA den Leitindex der Eurozone noch ein Stück näher an sein Rekordhoch vom März dieses Jahres gebracht. Der Zinssenkungsoptimismus scheint nun aber verpufft, während es geopolitisch mit Blick auf die Friedensbemühungen für die Ukraine keine wirklichen Fortschritte gibt. "Eine lockerere Geldpolitik wird von Anlegern zwar begrüsst, doch auch der Kontext spielt eine Rolle", schrieb ein Marktexperte. Mit Blick auf das Wirtschaftsumfeld bestehe weiterhin erhebliche Unsicherheit.

Für den schweizerischen SMI ging es am Montag letztlich um 0,48 Prozent auf 12.206,36 Punkte nach unten.

Im Fokus in Europa stand zu Wochenbeginn abermals der Windkraftsektor mit schlechten Nachrichten. Hohe Kursverluste von mehr als 16 Prozent, die die Anleger von Orsted einstecken mussten, zogen die ganze Branche mit nach unten. So verloren Vestas 3,5 Prozent.

Orsted belastete ein vorläufig erlassener Baustopp von US-Behörden für ein Windkraftprojekt in den USA. Sollte dieser länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen, hiess es von den Analysten des Investmenthauses Jefferies. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei die aktuelle Nachrichtenlage ungünstig.

Ein Kursdebakel erlebten auch die Anleger von Valneva , nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für einen Impfstoff der Franzosen gegen das Chikungunya-Virus mit sofortiger Wirkung gestoppt hatte. Die Valneva-Aktien rutschten um 22 Prozent ab.

Bessere Nachrichten gab es für die Aktionäre des niederländischen Kaffee- und Tee-Spezialisten JDE Peets . Eine Übernahmeofferte des US-Getränkekonzerns Keurig Dr Pepper liess die Aktien um 17,5 Prozent auf 31,18 Euro nach oben schnellen.

Im EuroStoxx waren die Papiere des französischen Infrastrukturkonzerns Vinci das Schlusslicht mit minus 5,8 Prozent. Gefragt waren wieder Rüstungswerte, was Rheinmetall mit einem Plus von 1,7 Prozent zum besten EuroStoxx-Wert machte./tih/he

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

