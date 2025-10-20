Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9226 -0.2%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’356 2.5%  Bitcoin 87’785 1.8%  Dollar 0.7922 -0.1%  Öl 60.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Elon Musk selbst bei Rückschlägen verdienen könnte
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Stablecoin-Chaos um PayPal: Wie ein Bug 300 Billionen Token erzeugte
Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
OpenAI-Deal mit AMD: Das überrascht selbst den NVIDIA-Chef
Suche...

AGNC Investment Aktie 34063784 / US00123Q1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 22:40:59

AGNC Investment Corp. Profit Advances In Q3

AGNC Investment
7.98 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - AGNC Investment Corp. (AGNC) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $764 million, or $0.72 per share. This compares with $313 million, or $0.39 per share, last year.

AGNC Investment Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $764 Mln. vs. $313 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.39 last year.